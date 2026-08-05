گرگان در قاب همدلی و وفاق؛ حضور مردم در تجمع شبانه

گرگان-مردم گرگان در ادامه تجمع‌های شبانه، با حضور در این مراسم مردمی، صحنه‌هایی از همدلی و همراهی را رقم زدند.