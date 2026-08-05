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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

گرگان در قاب همدلی و وفاق؛ حضور مردم در تجمع شبانه

گرگان در قاب همدلی و وفاق؛ حضور مردم در تجمع شبانه

گرگان-مردم گرگان در ادامه تجمع‌های شبانه، با حضور در این مراسم مردمی، صحنه‌هایی از همدلی و همراهی را رقم زدند.

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کد مطلب 6909437

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