https://mehrnews.com/x3cKKW ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ کد مطلب 6909437 استانها گلستان استانها گلستان ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ گرگان در قاب همدلی و وفاق؛ حضور مردم در تجمع شبانه گرگان-مردم گرگان در ادامه تجمعهای شبانه، با حضور در این مراسم مردمی، صحنههایی از همدلی و همراهی را رقم زدند. دریافت 7 MB کد مطلب 6909437 کپی شد مطالب مرتبط از مبارزات پارلمانی تا خدمات ماندگار عامالمنفعه در کارنامه فیروزآبادی میدان داری مردم سلماس در اجتماعات شبانه مقاومت ملی اربعین چیزی ورای یک رویداد صرف مذهبی است/اربعین و مسئله سرمایه اجتماعی روایت جوان نخبه ۱۸ ساله مشهدی که جانش را سپر امنیت مردم کرد مهار آتشسوزی در ارتفاعات آبیدر سنندج با مشارکت همیاران طبیعت کشف ۱۳ اصله چوب جنگلی قاچاق در کلاردشت پزشکیان: اگر با مردم باشیم، هیچ قدرتی نمیتواند زمینگیرمان کند روایت وزیر بهداشت از رکورد روزهای جنگ؛ از ایثار خون تا سازماندهی حماسی حضور پرشور کودکان مشهدی در تجمعات شبانه صدیقی: هر اقدام در تبریز باید در تراز پیشینه پرافتخار آن باشد تجمعات شبانه؛ صدای رسای مردم خراسان رضوی در میدان وحدت برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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