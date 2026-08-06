هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همکاری، زمانی معنا دارد که مسئولیت‌ها نیز عادلانه تقسیم شود.

وی با مخاطب قرار دادن رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار داشت: فرموده‌اید صنعت داروسازی در شرایط اقتصادی کشور، دولت را در تأمین دارو یاری کند. اما پیش از آن باید به یک پرسش اساسی پاسخ داد؛ مجلس برای یاری صنعت دارو چه کرده است.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: اگر دارو یک کالای راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است، چرا مجلس در سال‌های اخیر با تصویب بودجه‌هایی که پاسخگوی نیاز واقعی حوزه سلامت نبود، زمینه تضعیف زنجیره تأمین دارو را فراهم کرد. چرا سهم سلامت از منابع عمومی کاهش یافت و تأمین مالی دارو به اعتبارات عمومی و تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه وابسته شد؛ به‌گونه‌ای که هر تأخیر در تخصیص منابع، مستقیماً به کمبود نقدینگی، افزایش بدهی‌ها و اختلال در تولید و توزیع دارو منجر شود.

وی افزود: اگر دارو یک کالای راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است، چرا در زمان تصویب بودجه، همان جایگاهی را که برای سایر کالاهای راهبردی مانند گندم در نظر گرفته می‌شود، برای دارو قائل نشدید.

احمدی اظهار داشت: امروز تفاوت نگاه بودجه‌ای به گندم و دارو کاملاً آشکار است. برای خرید تضمینی گندم، ردیف بودجه‌ای مستقل، شفاف و تضمین‌شده در بودجه عمومی کشور وجود دارد. دولت موظف است مطالبات کشاورزان را پرداخت کند و حتی اگر اعتبارات مصوب کفایت نکند، مجلس و دولت خود را متعهد به تأمین منابع می‌دانند. اما در حوزه دارو، وضعیت کاملاً متفاوت است. یارانه دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی به جای آنکه دارای ردیف مستقل و پایدار در بودجه عمومی باشد، به منابع هدفمندی یارانه‌ها وابسته شده است؛ منابعی که همواره با کسری و تأخیر در تخصیص مواجه هستند. نتیجه این تصمیم آن است که هرگاه منابع محدود می‌شود، نخستین قربانی، دارو و سلامت مردم است.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: واقعیت این است که امروز صنعت دارو قربانی تصمیمات بودجه‌ای است. تولیدکننده، شرکت پخش و داروخانه، بانک دولت نیستند که ماه‌ها و سال‌ها هزینه‌های نظام سلامت را از سرمایه خود تأمین کنند و تنها وعده دریافت مطالبات را بشنوند.

وی افزود: صنعت دارو در همه بحران‌ها، از تحریم تا کمبود ارز، در کنار مردم ایستاده است؛ اما این ایستادگی نیز ظرفیتی محدود دارد. انتظار همراهی بیشتر، بدون اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای، پرداخت فوری مطالبات، تأمین پایدار منابع مالی و بازگرداندن سهم واقعی سلامت از بودجه کشور، نه منصفانه است و نه قابل استمرار.

احمدی گفت: امروز مطالبه صنعت دارو تقابل با دولت نیست؛ مطالبه اجرای مسئولیت‌های قانونی مجلس و دولت است. امنیت دارویی کشور با تقدیر و تشکر حفظ نمی‌شود؛ با بودجه کافی، تأمین مالی پایدار، پرداخت به‌موقع مطالبات و تصمیمات مسئولانه حفظ خواهد شد.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: اکنون زمان آن است که مجلس، به جای دعوت صنعت دارو به تحمل بیشتر، با اصلاح ساختار بودجه و جبران تصمیمات گذشته، نشان دهد که دارو را واقعاً یک کالای راهبردی و امنیتی می‌داند، نه صرفاً در سخن، بلکه در عمل.

روز گذشته، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در اظهار نظری از وضعیت بازار دارویی کشور، از صنعت داروسازی خواسته بود برای یکی دو سال، از گرفتن مطالبات خود از دولت؛ چشم پوشی کند تا شرایط بهبود یابد.