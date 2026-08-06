خرید ۳۷۰ هزار تن گندم از گندمکاران همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی‌افشار ظهر پنج شنبه در نشست بررسی رشد و توسعه روستاها که با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران اجرایی استان برگزار شد با بیان اینکه روستا محل رویش و شکل‌گیری ظرفیت‌های ماندگار اقتصادی است، اظهار کرد: توجه به بهره‌وری، اقتصاد مقاومتی، مردم‌محوری و دانش‌محوری مسیر اصلی رشد و توسعه هزار و ۷۱ روستای استان همدان است که هر یک ظرفیتی بی‌بدیل در پویایی اقتصاد کشاورزی محسوب می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی و با وجود فشارهای اقتصادی دشمنان، امنیت غذایی از ارکان اصلی امنیت ملی است، افزود: روستاها با تولید محصولات استراتژیک عملاً در خط مقدم پدافند غیرعامل کشور قرار دارند و تقویت این ظرفیت‌ها مستلزم نگاه راهبردی و هوشمندانه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به عملکرد مطلوب استان در خرید تضمینی محصولات اساسی گفت: در راستای تامین کالاهای اساسی تاکنون حدود ۳۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان همدانی خریداری شده است.

وی با اشاره به تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در سطح کشور، تصریح کرد: این حجم از تولید با وجود چالش‌های اقلیمی از جمله کاهش بارندگی و تنش‌های خشکسالی فقط با تکیه بر اصل بهره‌وری و مجاهدت کشاورزان محقق شده است.

خانجانی افشار با اشاره به ارزش ریالی محصولات تحویل‌داده‌شده به دولت، خاطرنشان کرد: کشاورزان همدانی تاکنون بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان گندم به دولت تحویل داده‌اند که بخش قابل‌توجهی از مطالبات آنها باقی مانده است.

وی افزود: پرداخت سریع‌تر مطالبات گندمکاران موجب دلگرمی، نشاط و افزایش انگیزه تولید در میان خانواده‌های روستایی خواهد شد و انتظار می‌رود در این زمینه مساعدت‌های لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با قدردانی از همراهی سیستم بانکی استان در حمایت از بخش کشاورزی بیان کرد: با تغییر رویکردهای اقتصادی در استان، سرمایه‌ها بیش از گذشته به سمت بخش مولد کشاورزی و روستاها هدایت شده است.

وی تاکید کرد: گردش مالی بخش کشاورزی استان بسیار قابل‌توجه است و هر میزان سرمایه‌گذاری در این بخش بازدهی اقتصادی چندین برابری برای استان به همراه خواهد داشت.

خانجانی افشار در پایان تصریح کرد: همدان استانی با محوریت کشاورزی است و سرمایه‌گذاری ویژه در روستاها و تقویت زنجیره تولید مسیر قطعی برای رشد، شکوفایی و ارتقای مزیت‌های نسبی استان است.