دما از جمعه در کاشان کاهشی می شود

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش دما از روز جمعه در منطقه کاشان اظهار کرد: این پدیده همراه با افزایش وزش باد و احتمال گردوخاک خواهد بود.

وی ابراز کرپ: در شبانه‌روز گذشته، آران‌وبیدگل با ثبت ۴۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهرستان استان بود. همچنین کاشان با ثبت ۴۱٫۶ درجه سانتی‌گراد در زمره گرم‌ترین مناطق استان قرار گرفت.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تداوم هوای گرم تا روز پنجشنبه ۱۵ مرداد پیش‌بینی می‌شود. از روز جمعه با نفوذ جریان‌های نسبتاً خنک‌تر، دمای هوا در منطقه بین ۳ تا ۴ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با این تغییرات دمایی و افزایش گرادیان فشاری، در ساعات میانی روز و بعدازظهر پنجشنبه و جمعه افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود. در برخی ساعات، وزش باد به‌صورت نسبتاً شدید تا شدید خواهد بود و با توجه به غالب بودن جهت باد از جنوب‌شرق، احتمال خیزش گردوخاک محلی، کاهش موقت کیفیت هوا و افت دید افقی در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

ارغوانی گفت: از شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران تنفسی و همچنین رانندگان در محورهای برون‌شهری درخواست می‌شود ضمن رعایت توصیه‌های هواشناسی، تمهیدات لازم را برای کاهش اثرات گرما، وزش باد و گردوخاک احتمالی در نظر بگیرند.