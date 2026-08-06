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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

جعفری: رگبار پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید در انتظار گلستان است

جعفری: رگبار پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید در انتظار گلستان است

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از ناپایداری موقت جوی در روز جمعه خبر داد و گفت: با گذر امواج تراز میانی جو، افزایش ابر و رگبارهای پراکنده به‌ویژه در مناطق کوهستانی استان، پیش‌بینی می‌شود.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، امروز شرایط جوی در بیشتر مناطق گلستان نسبتاً آرام خواهد بود و پدیده قابل توجهی انتظار نمی‌رود.

وی افزود: از روز جمعه با عبور امواج تراز میانی جو، شرایط ناپایدارتری بر استان حاکم می‌شود که پیامد آن افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و در مناطق مستعد، احتمال وقوع گرد و خاک خواهد بود.

جعفری ادامه داد: همچنین برای نواحی کوهستانی گلستان در این مدت، رگبارهای پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود و شهروندان، به‌ویژه ساکنان و گردشگران مناطق مرتفع، باید تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به چشم‌انداز روزهای آینده گفت: از روز شنبه تا اواسط هفته آینده، با استقرار الگوی تابستانه، جو استان دوباره به شرایط نسبتاً پایدار بازمی‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، روند افزایش نسبی دمای هوا در استان مورد انتظار است و این افزایش دما در روز یکشنبه محسوس‌تر خواهد بود.

کد مطلب 6909685

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