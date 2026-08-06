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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۸

۳ واحد صنفی ضایعاتی فاقد پروانه کسب در آران و بیدگل پلمب شد

۳ واحد صنفی ضایعاتی فاقد پروانه کسب در آران و بیدگل پلمب شد

کاشان - فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل گفت: سه واحد صنفی ضایعاتی فاقد پروانه کسب در آران و بیدگل پلمب شد.

سرهنگ قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی ضایعاتی و برخورد با متخلفان خبر داد و اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با سرقت و ساماندهی واحدهای ضایعاتی، از ۱۲ واحد صنفی بازدید شد.

وی ابراز کرد: در این طرح سه واحد صنفی فاقد پروانه کسب نیز طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با اشاره به نقش نظارت بر واحدهای ضایعاتی در پیشگیری از سرقت، تصریح کرد: اجرای مستمر این طرح‌ها با هدف ایجاد نظم، جلوگیری از خرید و فروش اموال سرقتی و افزایش امنیت عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6909554

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