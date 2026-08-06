محمود هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این موکب که با مدیریت و تلاش ۳۵ خادم داوطلب فعال بود، در طول مدت حضور روزانه سه وعده غذا و میانوعده برای زائران تهیه و توزیع نمود تا نیازهای تغذیهای شرکتکنندگان درپیادهروی بزرگ اربعین را تأمین کند.
مسئول هیئت متوسلین حضرت زینب (س) کنگان افزود: برنامههای معنوی و آیینی نیز بخشی جداییناپذیر از فعالیتهای موکب بود، هر روز نماز جماعت برگزار و همراه با آن مراسم سینهزنی و دمّامزنی برای تقویت فضای معنوی جمع و برگزاری روضهخوانی جهت یادآوری مصائب امام حسین (ع) و خاندان ایشان اجرا شد.
وی گفت:این برنامهها با حضور مشتاقانه زائران و شور خاصی همراه بود و نقطهای برای انس و همدلی میهمانان حسینی فراهم ساخت.
هوشیار یادآور شد: علاوه بر خدمات تغذیهای و آیینی، موکب امکان اسکان و استراحت را نیز برای زائران فراهم کرد؛ هم برای زائران شهرستان کنگان و هم برای سایر زائرینی که در کربلا حضور داشتند.
وی گفت: فراهم کردن فضایی برای خواب و تجدید قوا، به ویژه در مسیرهای طولانی پیادهروی، از دیگر نقاط قوت این موکب بود که مورد استقبال بسیاری از شرکتکنندگان قرار گرفت.
وی از همکاریها و پشتیبانیهای نهادهای محلی و افراد خیر ،نماینده مجلس، دفتر امامجمعه شهرستان کنگان، فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهرستان کنگان بهویژه خیرین همیشگی و جوانان فعال موکب متوسلین حضرت زینب (س) بابت حمایتهای مالی و معنوی تقدیر کرد.
مسئول موکب متوسلین حضرت زینب (س) تأکید کرد: همراهی این نهادها و مردم خیر موجب تقویت خدماترسانی به زائران و ارتقای کیفیت برنامهها شده است.
وی بیان کرد: موکب هیئت متوسلین حضرت زینب (س) کنگان با پشتوانه ۳۵ خادم و حمایت گسترده مردمی، نمونهای از مشارکت اجتماعی و احیای سنت خدمترسانی در مناسک دینی بود که توانست در ایام اربعین حسینی، خدمتی جامع و بااصالت به زائران ارائه دهد.
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