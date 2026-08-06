تصادفات شب گذشته در اصفهان ۵ فوتی و ۱۶ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث ویژه شب گذشته در استان اصفهان اظهار کرد: در حادثه واژگونی خودرو سمند که در محور داران-تیران (۱۰ کیلومتری تقی‌آباد) در شهرستان فریدن رخ داد، ۴ سرنشین خودرو شامل یک مرد ۶۲ ساله و سه زن حدود ۶۰ ساله جان خود را از دست دادند.

وی افزود: همچنین در حادثه تصادف موتورسیکلت با سمند در اتوبان فرودگاه اصفهان، ابتدای زیرگذر حصه، راکب ۴۰ ساله موتورسیکلت بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

عابدی به حوادث منجر به مصدومیت اشاره کرد و گفت: در واژگونی پژو ۴۰۵ در محور اردستان-اصفهان، مقابل کارخانه سیمان، ۵ نفر شامل ۳ زن و ۲ مرد مصدوم و به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شدند. همچنین در برخورد یک دستگاه پراید با مانع (نیوجرسی) در محور مبارکه-اصفهان، ۵ نفر (۲ زن و ۳ مرد) مصدوم و به بیمارستان محمدرسول‌الله مبارکه اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در حادثه‌ای دیگر، واژگونی خودرو سورن در محور میمه-شاهین‌شهر منجر به مصدومیت ۵ سرنشین (۴ زن و یک مرد) شد که به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر منتقل شدند.

وی در پایان با اشاره به حادثه غرق‌شدگی در پارک سرارود مبارکه خاطرنشان کرد: در این حادثه یک زن ۴۹ ساله دچار حادثه شد که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان محمدرسول‌الله انتقال یافت.