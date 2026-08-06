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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۹

بازگشت بیش از یک میلیون و ۳۰۵ هزار زائر اربعین از مرز مهران به کشور

بازگشت بیش از یک میلیون و ۳۰۵ هزار زائر اربعین از مرز مهران به کشور

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام از بازگشت بیش از یک میلیون و ۳۰۵ هزار زائر اربعین از مرز مهران به کشور خبر داد.

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا پایان روز چهارشنبه، بیش از ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۱۳۶ نفر از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند.

وی اظهار کرد: از این تعداد، یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۷۲۰ نفر از زائران اربعین از طریق مرز مهران وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: همچنین در این بازه زمانی، یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۱۶ نفر از زائران از طریق این مرز از کشور خارج شده‌اند.

دشتی‌پور با بیان اینکه مجموع تردد ثبت‌شده از مرز مهران طی ۲۴ ساعت گذشته به ۱۴۱ هزار و ۹۰۹ نفر رسیده است، تأکید کرد: با تداوم موج بازگشت زائران، تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت تردد، تسهیل روند بازگشت و ارائه خدمات مطلوب تا ورود آخرین زائر به کشور پیش‌بینی و اجرا شده است.

کد مطلب 6909589

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