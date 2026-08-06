خدمت رسانی شهرداری به ۱۰۰ هزار زائر در سامرا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، با اشاره به فعالیت موکب «سلام یا مهدی (عج)» در شهر سامرا اظهار کرد: «موکب «سلام یا مهدی (عج)» از نخستین روز ماه صفر تا بیست‌وسوم صفر، با حضور ۲۵ خادم و ۱۳۰ پاکبان مناطق ۱۱ و ۹ شهرداری تهران، به‌صورت شبانه‌روزی در بخش‌های مختلف به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی کرد و در این مدت، حدود ۱۰۰ هزار زائر از خدمات این موکب بهره‌مند شدند.

وی افزود: در طول این مدت، حدود ۳۰۰ هزار لیوان چای و شربت میان زائران توزیع شد و رختشوی‌خانه موکب نیز با شست‌وشوی روزانه حدود هزار دست لباس، بخشی از نیازهای زائران را تأمین کرد. همچنین عملیات نظافت حرم مطهر امامین عسکریین (ع) و پارکینگ‌های اطراف آن، به‌صورت شبانه‌روزی توسط پاکبانان مناطق ۱۱ و ۹ شهرداری تهران انجام شد.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به گستره خدمات این موکب خاطرنشان کرد: موکب سلام یا مهدی (عج)در طول ایام فعالیت خود، میزبان زائرانی از کشورهای ایران، افغانستان و لبنان بود و تلاش شد با ارتقای امکانات و توسعه خدمات، شرایط مناسبی برای اسکان، استراحت و پذیرایی از زائران فراهم شود.

قمی ادامه داد: در جریان فعالیت این موکب، علیرضا زاکانی شهردار تهران، محمدکاظم آل‌صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، علیرضا نادعلی سخنگو و عضو شورای اسلامی شهر تهران و لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از روند خدمت‌رسانی بازدید کردند.

وی در پایان تأکید کرد: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع)، افتخاری بزرگ برای مجموعه شهرداری تهران است و این توفیق، مرهون تلاش، همدلی و روحیه جهادی خادمان، پاکبانان مناطق ۱۱ و ۹ شهرداری تهران و تمامی عوامل اجرایی موکب «سلام یا مهدی (عج)» در حرم مطهر امامین عسکریین (ع)است.