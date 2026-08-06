  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۶

خدمت رسانی شهرداری به ۱۰۰ هزار زائر در سامرا

خدمت رسانی شهرداری به ۱۰۰ هزار زائر در سامرا

شهردار منطقه ۱۱ گفت: موکب «سلام یا مهدی (عج)» در سامرا طی ۲۳ روز به حدود ۱۰۰ هزار زائر از کشورهای مختلف خدمت‌رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، با اشاره به فعالیت موکب «سلام یا مهدی (عج)» در شهر سامرا اظهار کرد: «موکب «سلام یا مهدی (عج)» از نخستین روز ماه صفر تا بیست‌وسوم صفر، با حضور ۲۵ خادم و ۱۳۰ پاکبان مناطق ۱۱ و ۹ شهرداری تهران، به‌صورت شبانه‌روزی در بخش‌های مختلف به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی کرد و در این مدت، حدود ۱۰۰ هزار زائر از خدمات این موکب بهره‌مند شدند.

وی افزود: در طول این مدت، حدود ۳۰۰ هزار لیوان چای و شربت میان زائران توزیع شد و رختشوی‌خانه موکب نیز با شست‌وشوی روزانه حدود هزار دست لباس، بخشی از نیازهای زائران را تأمین کرد. همچنین عملیات نظافت حرم مطهر امامین عسکریین (ع) و پارکینگ‌های اطراف آن، به‌صورت شبانه‌روزی توسط پاکبانان مناطق ۱۱ و ۹ شهرداری تهران انجام شد.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به گستره خدمات این موکب خاطرنشان کرد: موکب سلام یا مهدی (عج)در طول ایام فعالیت خود، میزبان زائرانی از کشورهای ایران، افغانستان و لبنان بود و تلاش شد با ارتقای امکانات و توسعه خدمات، شرایط مناسبی برای اسکان، استراحت و پذیرایی از زائران فراهم شود.

قمی ادامه داد: در جریان فعالیت این موکب، علیرضا زاکانی شهردار تهران، محمدکاظم آل‌صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، علیرضا نادعلی سخنگو و عضو شورای اسلامی شهر تهران و لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از روند خدمت‌رسانی بازدید کردند.

وی در پایان تأکید کرد: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع)، افتخاری بزرگ برای مجموعه شهرداری تهران است و این توفیق، مرهون تلاش، همدلی و روحیه جهادی خادمان، پاکبانان مناطق ۱۱ و ۹ شهرداری تهران و تمامی عوامل اجرایی موکب «سلام یا مهدی (عج)» در حرم مطهر امامین عسکریین (ع)است.

کد مطلب 6909612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها