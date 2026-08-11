نادعلی: نباید به صداوسیما بتازیم؛ نقد منصفانه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی در چهارصد و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص تلاش نیروهای شهرداری تهران در ایام محرم و صفر، اظهار کرد: با توجه به بازدیدی که از مرزهای غرب داشتم، شاهد خدمت رسانی مواکب و مناطق و سازمان های شهرداری تهران در مرزها و شهرهای کشور عراق بودم که گزارش اقدامات در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و صحن شورا ارائه خواهد شد. بنده از تلاش معاونت فرهنگی و اجتماعی در ۱۶۰ شب و همچنین ایام اربعین تقدیر می کنم.

وی ضمن تقدیر یادآور شد: نقد بنده از تاختن به صدا و سیماست و وقتی می بینیم که تعدادی از افراد یکجا از مجموعه ای نقد می کنند، با شک مواجه می شویم. دوره های مختلف معایب دوره های قبل را برطرف کرده اند و خود با برخورداری از محاسن زیادی از معایب نیز برخوردارند. صدا و سیما محور مقابله با دشمن آمریکایی- صهیونیستی است و کارکنان آنها دائماً مشغول به کار بودند و به محض شدت جنگ در جنوب به این مناطق رفتند.

نادعلی با بیان اینکه رئیس صدا و سیما منصوب مستقیم رهبری است، خاطرنشان کرد: ممکن است افراد منصوب رهبری هم ضعف هایی داشته باشند. می توانیم نقد کنیم اما نباید اینگونه به آنها بتازیم.