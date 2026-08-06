۳ فروشنده مواد افیونی در کاشان دستگیر شدند

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اخبار واصله مبنی بر فعالیت مجرمانه افرادی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر در یکی از محلات کاشان‌ بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کارماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این راستا ماموران با بررسی‌های میدانی و اقدامات اطلاعاتی سه نفر متهم را شناسایی و پس از کسب دستور از مقام محترم قضایی ودر عملیات غافلگیرانه آنها را در یکی از معابر شهر دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه در بازرسی از متهمان یک کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف شد، خاطرنشان کرد: امروز پلیس در مقابل خرده فروشان مواد مخدر ایستاده و اجازه جولان دادن به آنان‌ها را نخواهد داد و از شهروندان خواست تادر صورت مشاهده مواردمشکوک مراتب را به مرکز پلیس‌های ۱۱۰ اطلاع دهند.