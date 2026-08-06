لزوم تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی در بازار لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد صبح امروز پنج‌شنبه در ستاد تنظیم بازار لرستان، اظهار داشت: تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه‌های عضو این ستاد باشد.

وی تصریح کرد: باتوجه‌به اهمیت موضوعات مربوط به بازار و معیشت مردم در شرایط کنونی، برنامه‌ریزی و تدوین بسته‌های سیاستی در خصوص پایش و هشدار سریع بازار، تأمین و مدیریت ذخایر کالاهای اساسی، اصلاح شبکه توزیع، نظارت و مقابله با تخلفات و حمایت از تولید و عرضه پایدار کالاهای اساسی و خدمات به مردم، بسیار ضروری است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، تأکید کرد: دستگاه‌های متولی حوزه تنظیم بازار در خصوص میزان موجودی کالاهای اساسی و روند تولید محصولات کشاورزی و دامپروری استان و مصوبات مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.