پیکر شهید نوجوان مسجدسلیمانی پس از ۴۴ سال شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴۴ سال چشمانتظاری و دلتنگی که هرگز در دل خانواده خاموش نشد، خبر شناسایی پیکر مطهر شهید والامقام حسین حوریان به خانواده این شهید اعلام شد.
امروز حجتالاسلام والسملمین موسوی، امام جمعه و محمد عسکری، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مسجدسلیمان با حضور در منزل برادر شهید حسین حوریان، خبر شناسایی این شهید گرانقدر را به خانواده وی اعلام کردند.
شهید حسین حوریان فرزند غلام در روز ۲۳ خردادماه سال ۱۳۴۷ در مسجدسلیمان دیده به جهان گشود. نوجوانی که هنوز بهار چهاردهمین سال زندگیاش را پشت سر نگذاشته بود اما قلب بزرگش برای دفاع از میهن و آرمانهای انقلاب اسلامی میتپید. وی در دوران نوجوانی راه جبهه را در پیش گرفت و سرانجام در ۲۱ بهمنماه سال ۱۳۶۱ در عملیات والفجر مقدماتی به کاروان شهیدان پیوست.
امروز مسجدسلیمان در آستانه میزبانی از فرزندی است که در ۱۴ سالگی آسمانی شد و پس از ۴۴ سال با عطر شهادت به دیار خود بازمیگردد.
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