به گزارش خبرگزاری مهر، صرافی «کوین‌بیس» اعلام کرد که معاملات ۶ رمزارز را از امروز پنج‌شنبه، ۶ آگوست ۲۰۲۶ متوقف خواهد کرد. این تصمیم پس از بررسی دوره‌ای نقدینگی، کیفیت بازار و میزان فعالیت معاملاتی در این رمزارزها اتخاذ شده است.

بر اساس این اقدام، «کوین‌بیس»، معاملات جفت رمزارزهای «لِسِث-اتریوم» (LSETH-ETH)، «مینا-یورو» (MINA-EUR)، «گراف-پوند انگلیس» (GRT-GBP)، «مسک-پوند انگلیس» (MASK-GBP)، «چیلز-تتر» (CHZ-USDT) و «کرونوس-تتر» (CRO-USDT) را متوقف خواهد شد.

پیش از توقف کامل، پنج جفت رمزارز «مینا-یورو» (MINA-EUR)، «گراف-پوند انگلیس» (GRT-GBP)، «مسک-پوند انگلیس» (MASK-GBP)، «چیلز-تتر» (CHZ-USDT) و «کرونوس-تتر» (CRO-USDT) در وضعیت «فقط سفارش محدود» قرار گرفته‌اند.

در این وضعیت، کاربران همچنان می‌توانند سفارش‌های محدود ثبت یا لغو کنند و سفارش‌های موجود نیز ممکن است با یکدیگر تطبیق داده شوند، اما امکان ثبت سفارش‌های بازار برای این رمزارزها وجود نخواهد داشت.

«کوین‌بیس» اعلام کرد که این اقدام بخشی از روند بررسی منظم بازارهای معاملاتی این صرافی است. این پلتفرم به‌طور مستمر نقدینگی، سفارش‌ها و شرایط بازارهای پشتیبانی‌ شده را ارزیابی می‌کند و رمزارزهایی را که فعالیت معاملاتی پایینی دارند، برای حفظ کارایی بازار و کاهش اختلاف قیمت‌ها، حذف می‌کند.

این صرافی پیش از این نیز در بررسی‌های دوره‌ای خود برخی رمزارزها را به دلیل کاهش حجم معاملات، تغییرات پروژه‌ها یا الزامات نظارتی از فهرست معاملاتی خود خارج کرده بود.

یکی از نمونه‌های اخیر مربوط به «فانکشن ایکس» (FX) بود که پس از توقف پشتیبانی از قرارداد هوشمند و انتقال از توکن «اف‌ایکس» (FX) مبتنی بر استاندارد «ای‌آرسی-۲۰» (ERC-۲۰) به توکن جدید «پاندی‌ای‌آی» (PUNDIAI)، ابتدا در وضعیت سفارش محدود قرار گرفت و سپس معاملات آن متوقف شد.

«کوین‌بیس» همزمان با این تغییرات، از اضافه شدن سه دارایی جدید به فهرست معاملاتی خود خبر داد. «بایو پروتکل» (BIO)، «بنکر کوین» (BNKR) و «تری‌هاوس» (TREE) اکنون در این صرافی و اپلیکیشن موبایلی آن در دسترس کاربران قرار گرفته‌اند و امکان خرید، فروش، ارسال، دریافت، تبدیل و نگهداری آنها وجود دارد.

طبق گزارش پایگاه خبری کوین‌گیپ، «کوین‌بیس» همچنین اعلام کرد که قرارداد تجاری این شرکت با «سیرکل» (Circle)، صادرکننده استیبل‌کوین «یواس‌دی‌سی» (USDC)، پس از برآورده شدن شرایط تمدید، به‌صورت خودکار تمدید شده است.

به‌روزرسانی قیمت رمزارزها در روز پنجشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۶۴ هزار و ۷۶۲ دلار و ۲۶ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۰ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۳۱ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۹۱۱ دلار و ۳۱ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۲۸ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۵۴ درصد افزایش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۸۹ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۳ درصد افزایش

۴- بایننس‌کوین

قیمت: ۵۹۴ دلار و ۶۰ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۵ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۳.۹۰ درصد افزایش

۵- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: صفر درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۶- ریپل

قیمت: ۱.۰۵ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۷۸ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲.۲۲ درصد کاهش

۷- سولانا

قیمت: ۷۳ دلار و ۹۸ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۷ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۵۸ درصد افزایش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۲۶۱ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۶ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۸ درصد کاهش

۹- هایپرلیکویید

قیمت: ۵۶ دلار و ۱۰ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۵۵ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۴.۳۸ درصد افزایش

۱۰- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۰۶۹۸۲ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: صفر درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۷ درصد کاهش