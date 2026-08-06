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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

سردار ابن‌الرضا: دست نیروهای مسلح ما برای پاسخ به هر تهدیدی پر است

سردار ابن‌الرضا: دست نیروهای مسلح ما برای پاسخ به هر تهدیدی پر است

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: هر روز، نشانه‌های فرسایش توان دشمن آشکارتر می‌شود، اما دست نیروهای مسلح ما، با اتکا به صنعت دفاعی کشور، برای پاسخ به هر تهدیدی پر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «هر روز، نشانه‌های فرسایش توان دشمن آشکارتر می‌شود؛ اما دست نیروهای مسلح ما، با اتکا به صنعت دفاعی کشور، برای پاسخ به هر تهدیدی پُر است. آنان که امروز به‌دنبال خرید امنیت و برتری نظامی وارداتی هستند، به‌زودی خواهند فهمید که فناوری بومی ایران، برتر از هر سامانه ای در منطقه است.»

کد مطلب 6909714
زهرا علیدادی

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