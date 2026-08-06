به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «هر روز، نشانه‌های فرسایش توان دشمن آشکارتر می‌شود؛ اما دست نیروهای مسلح ما، با اتکا به صنعت دفاعی کشور، برای پاسخ به هر تهدیدی پُر است. آنان که امروز به‌دنبال خرید امنیت و برتری نظامی وارداتی هستند، به‌زودی خواهند فهمید که فناوری بومی ایران، برتر از هر سامانه ای در منطقه است.»