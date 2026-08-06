تحویل ۱۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن در زنجان به متقاضیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محرمی‌یگانه گفت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان از سال ۱۳۹۸ و در قالب طرح اقدام ملی مسکن آغاز شد و پس از آن در چارچوب نهضت ملی مسکن ادامه یافت.

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار واحد به متقاضیان تحویل شده یا در آستانه تحویل قرار دارد و سایر پروژه‌ها نیز با سرعت مناسب در دست اجرا است.

مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به جایگاه استان زنجان در اجرای این طرح،گفت: بر اساس آخرین ارزیابی‌های وزارت راه و شهرسازی، زنجان از استان‌های پیشرو کشور در اجرای نهضت ملی مسکن محسوب می‌شود و میزان پیشرفت پروژه‌ها در این استان از میانگین کشوری بالاتر است که این مهم حاصل همکاری متقاضیان، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، پیمانکاران، نظام مهندسی و مجموعه راه و شهرسازی است.

محرمی‌یگانه یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای پروژه‌ها را افزایش هزینه‌های ساخت عنوان کرد و افزود: رشد قیمت مصالح ساختمانی و کاهش توان مالی متقاضیان، روند تأمین آورده را دشوار کرده است و هر اندازه آورده متقاضیان سریع‌تر تأمین شود، پروژه‌ها نیز با سرعت بیشتری به پایان خواهد رسید و از افزایش هزینه‌های ناشی از طولانی شدن زمان ساخت جلوگیری می‌شود.

وی با اشاره به تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: دولت افزایش سقف تسهیلات ساخت را با جدیت دنبال کرده و خوشبختانه این مهم محقق شده و با تصمیماتی که انجام گرفته، سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته و زمینه برای تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن فراهم شده است.

محرمی‌یگانه تاکید کرد: همچنین از طریق صندوق ملی مسکن، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن و سایر نهادهای حمایتی، حمایت‌های ویژه‌ای برای دهک‌های پایین درآمدی در نظر گرفته شده است تا بخشیخ از مشکلات تأمین آورده متقاضیان برطرف شود.

مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، به پروژه‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: فرآیند واگذاری زمین به متقاضیان این طرح در حال انجام است و آماده‌سازی اراضی «کوی ارم» و سایر سایت‌های پیش‌بینی شده ادامه دارد و پس از تکمیل زیرساخت‌ها، مراحل واگذاری قطعات و انعقاد قرارداد با متقاضیان انجام خواهد شد.

او تأمین زمین را مهم‌ترین موضوع پیش روی اجرای نهضت ملی مسکن در مرکز استان دانست و افزود: راه و شهرسازی استان با همکاری شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر دستگاه‌های ذیربط، در حال پیگیری الحاق اراضی جدید به محدوده شهر و ایجاد ظرفیت لازم برای پاسخگویی به تقاضای متقاضیان است.

وی درباره کیفیت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن،گفت: همه پروژه‌ها تحت نظارت مهندسان ناظر، مشاوران و دستگاه نظارت عالیه اجرا می‌شود و قبل از تحویل واحدها، چک‌لیست‌های فنی و کیفی تکمیل می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه نقص، پیمانکار موظف به رفع ایرادات است و پس از تحویل نیز پروژه‌ها دارای دوره تضمین هستند و متقاضیان می‌توانند مشکلات احتمالی را از طریق کارگزار، پیمانکار یا اداره کل راه و شهرسازی پیگیری کنند.

مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، در پاسخ به گلایه برخی متقاضیان درباره مشکلات مشاعات، پارکینگ، انباری و نواقص واحدهای تحویلی، تأکید کرد: همه این موارد قابل پیگیری است و پیمانکاران موظف هستند براساس تعهدات خود نسبت به رفع ایرادات اقدام کنند و اداره کل راه و شهرسازی نیز بر حسن اجرای تعهدات نظارت خواهد داشت.

محرمی‌یگانه، همچنین به وضعیت پروژه‌های شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: در شهرهایی مانند قیدار، خرمدره و سایر شهرستان‌های استان نیز عملیات آماده‌سازی اراضی، ساخت واحدها و واگذاری زمین با پیشرفت مطلوب در حال انجام است و بخشی از پروژه‌ها تا پایان سال آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی، از متقاضیان خواست اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به نهضت ملی مسکن را تنها از طریق اداره کل راه و شهرسازی و کارگزاری‌های رسمی دنبال کنند و افزود: مجموعه راه و شهرسازی استان تلاش می‌کند با وجود محدودیت‌های مالی و مشکلات موجود، روند اجرای پروژه‌ها بدون وقفه ادامه یابد و واحدهای مسکونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متقاضیان تحویل داده شود.