رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انفجارهای احتمالی که امروز در حوالی شهر خورموج از ساعت ۱۴ الی ۱۹ شنیده میشود، ناشی از عملیات کنترلشده خنثیسازی و انهدام مهمات عملنکرده است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به عملیات کنترل شده در خصوص خنثی سازی و انهدام تعدادی از تسلیحات عمل نکرده دشمن در حوالی شهر خورموج توسط تیم های خنثی سازی در صورت شنیدن صدای انفجارهای احتمالی مردم شهرستان ضمن حفظ خونسردی و آرامش همکاری لازم را داشته باشند و به شایعات توجه نکنند.
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