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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

احیای مسافر پرواز اربعینی یزد توسط پزشکان بسیج جامعه پزشکی

احیای مسافر پرواز اربعینی یزد توسط پزشکان بسیج جامعه پزشکی

یزد - رئیس بسیج جامعه پزشکی استان یزد با اشاره به پرواز بازگشت زائران اربعین حسینی به یزد، از اقدام فوری پزشکان این مرکز در احیای مسافری که دچار افت شدید فشار خون شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وفایی نسب گفت: در جریان یکی از پروازهای بازگشت زائران اربعین، یکی از مسافران به‌طور ناگهانی دچار افت شدید فشار خون و کاهش علائم حیاتی شد. در این شرایط بحرانی، پزشکان عضو بسیج جامعه پزشکی استان یزد که به عنوان مسافر در این پرواز حضور داشتند، بلافاصله اقدامات درمانی و احیای اولیه را آغاز کردند.

وفایی‌نسب در تشریح روند درمان افزود: بیمار با افت شدید فشار خون و کاهش سطح هوشیاری مواجه بود. با همکاری تیم پزشکی حاضر در هواپیما، اقدامات اورژانسی شامل اکسیژن‌تراپی، سرم‌درمانی و مراقبت‌های ویژه صورت گرفت که خوشبختانه پس از دقایقی، علائم حیاتی بیمار بازگشت و وضعیت وی پایدار شد.

رئیس بسیج جامعه پزشکی یزد همچنین به گزارش عملکرد این مرکز در کربلای معلی نیز اشاره کرد و گفت: موکب حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) وابسته به بسیج جامعه پزشکی استان یزد، واقع در عمود ۱۴۰۵، طی هشت روز خدمت‌رسانی مستمر، میزبان زائران بوده است.

در این مدت، ۱۸ پزشک متخصص و عمومی به همراه ۴۰ نفر از کادر پرستاری، تکنسین‌های دارویی و نیروهای فوریت‌های پزشکی، بیش از ۷ هزار ویزیت پزشکی و ۱۳ هزار و ۴۰۰ خدمت درمانی شامل تزریقات، پانسمان و سایر مراقبت‌های درمانی را به زائران ارائه کردند.

کد مطلب 6909827

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