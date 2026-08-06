احیای مسافر پرواز اربعینی یزد توسط پزشکان بسیج جامعه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وفایی نسب گفت: در جریان یکی از پروازهای بازگشت زائران اربعین، یکی از مسافران بهطور ناگهانی دچار افت شدید فشار خون و کاهش علائم حیاتی شد. در این شرایط بحرانی، پزشکان عضو بسیج جامعه پزشکی استان یزد که به عنوان مسافر در این پرواز حضور داشتند، بلافاصله اقدامات درمانی و احیای اولیه را آغاز کردند.
وفایینسب در تشریح روند درمان افزود: بیمار با افت شدید فشار خون و کاهش سطح هوشیاری مواجه بود. با همکاری تیم پزشکی حاضر در هواپیما، اقدامات اورژانسی شامل اکسیژنتراپی، سرمدرمانی و مراقبتهای ویژه صورت گرفت که خوشبختانه پس از دقایقی، علائم حیاتی بیمار بازگشت و وضعیت وی پایدار شد.
رئیس بسیج جامعه پزشکی یزد همچنین به گزارش عملکرد این مرکز در کربلای معلی نیز اشاره کرد و گفت: موکب حضرت علیبنموسیالرضا (ع) وابسته به بسیج جامعه پزشکی استان یزد، واقع در عمود ۱۴۰۵، طی هشت روز خدمترسانی مستمر، میزبان زائران بوده است.
در این مدت، ۱۸ پزشک متخصص و عمومی به همراه ۴۰ نفر از کادر پرستاری، تکنسینهای دارویی و نیروهای فوریتهای پزشکی، بیش از ۷ هزار ویزیت پزشکی و ۱۳ هزار و ۴۰۰ خدمت درمانی شامل تزریقات، پانسمان و سایر مراقبتهای درمانی را به زائران ارائه کردند.
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