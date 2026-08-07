به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حمیدپور با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار کرد: عملیات پروازهای اربعین با تلاش شبانهروزی کارکنان فرودگاه، شرکتهای هواپیمایی، دستگاههای اجرایی، امنیتی، انتظامی و تمامی عوامل خدمترسان، با نظم، ایمنی و بدون هیچگونه مشکل عملیاتی به پایان رسید.
وی با بیان این که در مجموع ۹ سورتی پرواز به مقصد نجف اشرف در قالب عملیات اربعین انجام شد، افزود: با مشارکت سه شرکت هواپیمایی، یک هزار و ۲۲۶ زائر یزدی از طریق فرودگاه یزد اعزام و پذیرش شدند.
حمیدپور ضمن قدردانی از همکاری و همراهی تمامی دستگاههای همکار، افزود: فراهمسازی زیرساختها، افزایش آمادگی عملیاتی، ارتقای خدمات فرودگاهی و ایجاد تسهیلات لازم برای زائران، از مهمترین اقدامات انجامشده در این ایام بود که خوشبختانه با رضایتمندی مسافران همراه شد.
وی با تقدیر از صبر و همکاری زائران حسینی، خاطرنشان کرد: خدمت به عاشقان سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه فرودگاههای استان یزد است و امیدواریم با بهرهگیری از تجربیات ارزشمند امسال، در سالهای آینده خدمات شایستهتر و مطلوبتری به زائران اربعین ارائه شود.
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