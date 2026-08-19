حمیدپور: فرودگاه یزد باید موتور محرک صادرات و توسعه اقتصادی استان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرودگاه یزد، مرتضی حمیدپور بیان کرد: فرودگاه یزد باید به‌عنوان بخشی از زنجیره لجستیکی و حمل و نقل ترکیبی استان در کنار ظرفیت‌های بندر خشک، شبکه ریلی و جاده‌ای استان برای توسعه اقتصادی، کارگو و صادرات محصولات کشاورزی و معدنی استان نقش فعال و موثری داشته باشد.

وی ادامه داد: تعامل و مطالبه‌گری بخش‌های خصوصی استان همراه با ارائه آمار و اطلاعات دقیق و مستند درباره ظرفیت‌های صادراتی و بازارهای هدف جهت برنامه‌ریزی و هماهنگی بمنظور ایجاد و توسعه شبکه پروازی خارجی و ایجاد پل ارتباطی با کشورهای جهان امری لازم و ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت و لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی کامل در کنار ظرفیت‌های واقعی در حوزه صادرات استان می‌تواند شاه بیت شروع فعالیت‌های تجاری خارجی بر بستر حمل و نقل هوایی باشد.

حمیدپور خاطرنشان کرد: در همین راستا ارتقای خدمات مسافری از طریق ایجاد ترمینال یکپارچه و نصب پل‌های هوایی، می‌تواند کیفیت خدمات فرودگاه را به سطح مطلوب‌تری برساند.

وی گفت: فرودگاه یزد با برخورداری از زیرساخت‌های مهم هوانوردی و فرودگاهی در کنار ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری و نظام سلامت استان می‌تواند موتور محرکه شکوفایی یزد پایدار و پیشرو باشد.