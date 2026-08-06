به گزارش خبرنگار مهر، سید محتشم حسینی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل زندان‌های استان بوشهر است که با تعامل سازنده با مراجع قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

وی افزود: با تسهیل شرایط پذیرش وثایق، اعطای مرخصی، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، جمعیت کیفری زندان‌های استان در ماه‌های اخیر ۱۰ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر ادامه داد: در این مدت دو هزار و ۲۷۵ زندانی از مرخصی و ۱۴۶ نفر نیز از مرخصی پایان حبس بهره‌مند شدند که این اقدام در چارچوب سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و حمایت از بازگشت تدریجی زندانیان به جامعه انجام شده است.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال زندانیان گفت: در چهار ماه نخست سال جاری، یک‌هزار و ۴۹۲ نفر از مددجویان در قالب اشتغال نشسته، کارگاهی و اعزام به کار مشغول فعالیت بوده‌اند و در حال حاضر حدود ۶۲ درصد زندانیان واجد شرایط از فرصت‌های اشتغال بهره‌مند هستند.

وی توانمندسازی زندانیان را از اولویت‌های سازمان زندان‌ها دانست و افزود: آموزش حداقل یک مهارت کاربردی به هر مددجو در دستور کار قرار دارد و تاکنون بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ زندانی آموزش‌های مهارتی را فراگرفته‌اند که این تعداد تا پایان سال به یک‌هزار و ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

مدیرکل زندان‌های استان بوشهر با اشاره به حمایت از اشتغال پایدار زندانیان بیان کرد: برای ۶۵۰ تا یک‌هزار و ۱۳۰ زندانی فرصت شغلی ایجاد شده و همچنین ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی برای ۲۴۰ نفر پرداخت شده است.

تکمیل زنجیره آموزش، تولید و فروش محصولات زندانیان

وی با تأکید بر تکمیل زنجیره آموزش، تولید و فروش محصولات زندانیان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های بومی استان در حوزه‌هایی مانند حصیربافی، چرم‌دوزی، معرق‌کاری، توسعه مجتمع‌های کشاورزی و شیلات و همچنین جلب مشارکت اصناف و اتاق بازرگانی، از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه اشتغال زندانیان است.

حسینی افزود: توسعه اشتغال خارج از زندان از طریق اجرای طرح‌های «رأی باز» و استفاده از «پابند الکترونیکی» نیز با هدف تسهیل بازگشت مددجویان به جامعه به صورت جدی دنبال می‌شود.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط بحرانی و حفظ سلامت کارکنان و زندانیان گفت: اجرای نظام شیفت‌بندی، کاهش ۲۰ درصدی حضور کارکنان اداری و بهره‌گیری از دورکاری، ضمن حفظ روند خدمت‌رسانی، سلامت و رفاه کارکنان را نیز تأمین کرده است.

وی در پایان با تشریح برنامه‌های پیش‌روی این اداره‌کل اظهار کرد: توسعه برنامه‌های اصلاحی و تربیتی با محوریت فعالیت‌های قرآنی به‌ویژه حفظ قرآن کریم، گسترش فعالیت‌های ورزشی، حرفه‌آموزی، اشتغال و همچنین حمایت از خانواده‌های زندانیان با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل زندان‌های استان بوشهر تا پایان سال جاری است.