  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

کاهش ۱۰ درصدی جمعیت کیفری زندان‌های بوشهر

کاهش ۱۰ درصدی جمعیت کیفری زندان‌های بوشهر

بوشهر - مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر از کاهش ۱۰ درصدی جمعیت کیفری زندان‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محتشم حسینی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل زندان‌های استان بوشهر است که با تعامل سازنده با مراجع قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

وی افزود: با تسهیل شرایط پذیرش وثایق، اعطای مرخصی، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، جمعیت کیفری زندان‌های استان در ماه‌های اخیر ۱۰ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر ادامه داد: در این مدت دو هزار و ۲۷۵ زندانی از مرخصی و ۱۴۶ نفر نیز از مرخصی پایان حبس بهره‌مند شدند که این اقدام در چارچوب سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و حمایت از بازگشت تدریجی زندانیان به جامعه انجام شده است.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال زندانیان گفت: در چهار ماه نخست سال جاری، یک‌هزار و ۴۹۲ نفر از مددجویان در قالب اشتغال نشسته، کارگاهی و اعزام به کار مشغول فعالیت بوده‌اند و در حال حاضر حدود ۶۲ درصد زندانیان واجد شرایط از فرصت‌های اشتغال بهره‌مند هستند.

وی توانمندسازی زندانیان را از اولویت‌های سازمان زندان‌ها دانست و افزود: آموزش حداقل یک مهارت کاربردی به هر مددجو در دستور کار قرار دارد و تاکنون بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ زندانی آموزش‌های مهارتی را فراگرفته‌اند که این تعداد تا پایان سال به یک‌هزار و ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

مدیرکل زندان‌های استان بوشهر با اشاره به حمایت از اشتغال پایدار زندانیان بیان کرد: برای ۶۵۰ تا یک‌هزار و ۱۳۰ زندانی فرصت شغلی ایجاد شده و همچنین ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی برای ۲۴۰ نفر پرداخت شده است.

تکمیل زنجیره آموزش، تولید و فروش محصولات زندانیان

وی با تأکید بر تکمیل زنجیره آموزش، تولید و فروش محصولات زندانیان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های بومی استان در حوزه‌هایی مانند حصیربافی، چرم‌دوزی، معرق‌کاری، توسعه مجتمع‌های کشاورزی و شیلات و همچنین جلب مشارکت اصناف و اتاق بازرگانی، از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه اشتغال زندانیان است.

حسینی افزود: توسعه اشتغال خارج از زندان از طریق اجرای طرح‌های «رأی باز» و استفاده از «پابند الکترونیکی» نیز با هدف تسهیل بازگشت مددجویان به جامعه به صورت جدی دنبال می‌شود.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط بحرانی و حفظ سلامت کارکنان و زندانیان گفت: اجرای نظام شیفت‌بندی، کاهش ۲۰ درصدی حضور کارکنان اداری و بهره‌گیری از دورکاری، ضمن حفظ روند خدمت‌رسانی، سلامت و رفاه کارکنان را نیز تأمین کرده است.

وی در پایان با تشریح برنامه‌های پیش‌روی این اداره‌کل اظهار کرد: توسعه برنامه‌های اصلاحی و تربیتی با محوریت فعالیت‌های قرآنی به‌ویژه حفظ قرآن کریم، گسترش فعالیت‌های ورزشی، حرفه‌آموزی، اشتغال و همچنین حمایت از خانواده‌های زندانیان با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل زندان‌های استان بوشهر تا پایان سال جاری است.

کد مطلب 6909835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      0 0
      پاسخ
      زندان قزلحصار پرشده لطفا رسیدگی کنید یا پابند الکترنیکی بدید بیان بیرون همشون جوان هستن مجرد رسیدگی کنید رای باز کنید خداخیرتون بده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها