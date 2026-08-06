تمدید مهلت معافیت مشمولان دارای سه و چهار فرزند تا پایان ۱۴۰۷

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد افسری، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، مهلت بهره‌مندی از تسهیلات معافیت مشمولان دارای سه و چهار فرزند که پیش‌تر تا پایان سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود، تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.

وی افزود: تمامی مشمولان حداقل ۴۰ ساله دارای سه فرزند، اعم از غایب و غیرغایب، و همچنین مشمولان دارای چهار فرزند و بیشتر بدون محدودیت سنی، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

رئیس سازمان نظام وظیفه شرق استان تهران تصریح کرد: مشمولان واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +۱۰ ثبت کنند تا مراحل رسیدگی انجام شود.