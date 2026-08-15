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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

فراخوان مشمولان برای ملاقات با مسئولان وظیفه عمومی

فراخوان مشمولان برای ملاقات با مسئولان وظیفه عمومی

سازمان وظیفه عمومی فراجا از برگزاری جلسه ملاقات مردمی با مشمولان و خانواده‌های آنان روز دوشنبه ۲۶ مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: جلسه ارتباط مستقیم مشمولان و خانواده های آنان با ریاست و معاونان سازمان در روز دوشنبه ۲۶ مردادماه جاری در محل سازمان وظیفه عمومی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح برگزار می شود.

همچنین به طور همزمان مشمولان و خانواده های آنان می توانند با معاونان وظیفه عمومی استان ها در سراسر کشور در مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ فراجا(استان های مختلف) از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح به صورت حضوری و تلفنی ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است؛ حضور فرد مشمول برای رسیدگی به درخواست وی در جلسه ملاقات مردمی با مسئولان سازمان الزامی است .

لازم به ذکراست ؛ مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی http://www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

کد مطلب 6917199
مهسا حيدری توچائی

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