به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، ظهر پنجشنبه، در جلسه قرارگاه نظارت بر بازار بهارستان اظهار کرد: هدف از تشکیل این قرارگاه، ایجاد آرامش در بازار، کنترل قیمت‌ها، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی است.

وی با اشاره به تأمین کالاهای اساسی و سوخت در شرایط بحرانی اخیر افزود: با وجود فشارهای ایجادشده، هیچ‌گونه اختلالی در عرضه سوخت و تأمین کالاهای اساسی به وجود نیامد، اما افزایش غیرمنطقی قیمت برخی کالاها نیازمند نظارت جدی و مستمر است.

فرماندار بهارستان با تأکید بر اینکه مردم باید آثار نظارت‌ها را در بازار احساس کنند، تصریح کرد: با هرگونه گران‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از ضابطه و سایر تخلفات صنفی بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

شرفی همچنین بر لزوم مقابله با فساد احتمالی در برخی اتحادیه‌ها و انجام بازرسی‌های مستمر، شناسایی انبارهای غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.