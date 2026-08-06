  1. استانها
  2. تهران
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

عباسی: استخر شهید رجایی ورامین دهه فجر افتتاح می‌شود

عباسی: استخر شهید رجایی ورامین دهه فجر افتتاح می‌شود

ورامین- معاون استاندار تهران از بهره‌برداری استخر مجموعه شهید رجایی در دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، ظهر پنجشنبه، در بازدید از پروژه استخر مجموعه شهید رجایی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، این پروژه در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی که عالی ترین مقام دولتی در ورامین است، با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه‌های ورزشی و آموزشی افزود: این طرح از مطالبات مهم شهروندان است و روند اجرای آن با جدیت دنبال می‌شود تا هرچه سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

عباسی با بیان اینکه روند اجرای پروژه رضایت‌بخش است، تصریح کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر، استخر شهید رجایی در ایام‌الله دهه فجر در اختیار دانش‌آموزان و شهروندان قرار خواهد گرفت.

فرماندار ورامین در پایان بر تداوم نظارت، رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای توسعه سرانه‌های ورزشی شهرستان تأکید کرد.

کد مطلب 6909852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها