به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، ظهر پنجشنبه، در بازدید از پروژه استخر مجموعه شهید رجایی اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده، این پروژه در دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی که عالی ترین مقام دولتی در ورامین است، با اشاره به اهمیت تکمیل پروژههای ورزشی و آموزشی افزود: این طرح از مطالبات مهم شهروندان است و روند اجرای آن با جدیت دنبال میشود تا هرچه سریعتر در اختیار مردم قرار گیرد.
عباسی با بیان اینکه روند اجرای پروژه رضایتبخش است، تصریح کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی و پیگیری مستمر، استخر شهید رجایی در ایامالله دهه فجر در اختیار دانشآموزان و شهروندان قرار خواهد گرفت.
فرماندار ورامین در پایان بر تداوم نظارت، رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای توسعه سرانههای ورزشی شهرستان تأکید کرد.
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