به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، ظهر پنجشنبه، در بازدید از پروژه استخر مجموعه شهید رجایی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، این پروژه در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی که عالی ترین مقام دولتی در ورامین است، با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه‌های ورزشی و آموزشی افزود: این طرح از مطالبات مهم شهروندان است و روند اجرای آن با جدیت دنبال می‌شود تا هرچه سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

عباسی با بیان اینکه روند اجرای پروژه رضایت‌بخش است، تصریح کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر، استخر شهید رجایی در ایام‌الله دهه فجر در اختیار دانش‌آموزان و شهروندان قرار خواهد گرفت.

فرماندار ورامین در پایان بر تداوم نظارت، رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای توسعه سرانه‌های ورزشی شهرستان تأکید کرد.