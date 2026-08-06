کشف شبکه احتکار ۱۷۰۰ تن قیر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای مأموریتهای نظارتی و مقابله با احتکار کالا، با حضور در انبار متعلق به یک شرکت تجاری، اقدام به بازرسی دقیق، بررسی موجودی فیزیکی و تطبیق اطلاعات با سامانه جامع انبارها کردند.
وی افزود: در جریان این بازرسی، حدود هزار و ۷۰۰ تن قیر به ارزش تقریبی یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (۱.۷ همت) کشف شد که بررسیهای فنی و قضایی نشان داد این حجم از کالا از بهمنماه سال ۱۴۰۴ بدون عرضه متعارف در انبار نگهداری شده و مصداق احتکار کالا است.
فرمانده انتظامی هرمزگان ادامه داد: بررسیهای انجامشده در سامانه جامع انبارها همچنین از بروز تخلفات سنگین در زمینه ثبتنشدن صحیح و بهموقع اطلاعات ورود، خروج و گردش کالا حکایت دارد و این شرکت مرتکب تخلف موضوع ماده ۶ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است.
رفیعی کیا با بیان اینکه تمامی مستندات و یافتههای این پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و رسیدگی قضایی به مرجع ذیصلاح ارسال شده است، تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی با همکاری دستگاه قضایی، نظارت بر فرآیند واردات، تولید، نگهداری و عرضه کالا را با جدیت دنبال میکند و با هرگونه اقدام مخل سلامت اقتصادی جامعه برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه عدم ثبت دقیق، بهموقع یا ارائه اطلاعات نادرست درباره ورود، خروج و گردش کالا در سامانههای نظارتی، از جمله سامانه جامع انبارها، تخلف محسوب میشود و متخلفان با مجازاتهای قانونی روبهرو خواهند شد.
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