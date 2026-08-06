به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این استان اظهار کرد: خوشبختانه بخش عمده‌ای از عملیات عمرانی، زیرساختی و ساختمانی این واحدها به مرحله نهایی رسیده و بسیاری از پروژه‌ها در آستانه تکمیل کامل قرار دارند. از این رو، تمرکز اصلی مجموعه استانداری در حال حاضر بر تسهیل حداکثری فرآیندهای اداری، بانکی و واگذاری واحدهای آماده به متقاضیان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در خصوص چالش‌های موجود در پرداخت تسهیلات بانکی تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر و شبانه‌روزی شورای مسکن استان، جلسات مشترک و تخصصی متعددی با حضور نمایندگان اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیران عامل بانک‌های عامل استان برگزار شده است تا گره‌های موجود در مسیر پرداخت تسهیلات ساخت و واگذاری واحدها باز شود.

وی ادامه داد: در این نشست‌های تخصصی، بانک‌هایی که در فرایندهای اجرایی و تخصیص منابع با چالش‌هایی مواجه بودند، موظف به هماهنگی‌های لازم شدند تا تشریفات بانکی، تشکیل پرونده و صدور دفترچه‌های قسط برای متقاضیانی که آورده نقدی خود را تکمیل کرده و مراحل قانونی واگذاری واحدها را پشت سر گذاشته‌اند، با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

سامری با تأکید بر سیاست راهبردی استان برای سرعت‌بخشی به واگذاری‌ها گفت: در تلاش هستیم تا با انجام سریع و بی‌وقفه امور بانکی، متقاضیانی که فرآیند انتخاب واحد و تسویه‌حساب نهایی را تکمیل کرده‌اند، بتوانند واحدهای خود را به صورت موقت تحویل بگیرند تا مسیر برای سکونت آنان هموارتر شود.

وی اضافه کرد: اجرای سیاست تحویل موقت واحدها با هدف ایجاد امکان برای انجام تعمیرات نهایی، تجهیز واحدها و آماده‌سازی فضای زندگی توسط مالکین انجام می‌شود. این اقدام تعامل سازنده‌ای میان دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و متقاضیان ایجاد کرده است که می‌تواند به کاهش زمان انتظار برای بهره‌برداری نهایی کمک شایانی کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تأمین زیرساخت‌های رفاهی در کنار احداث واحدهای مسکونی تأکید کرد و افزود: مدیریت استان قم همزمان با تکمیل واحدهای مسکونی، تکمیل شبکه‌های آب، برق، گاز و همچنین فضاهای خدماتی مورد نیاز برای این شهرک‌ها را با جدیت دنبال می‌کند تا مشکلی از بابت سکونت شهروندان در زمان تحویل کلید واحدها وجود نداشته باشد.

سامری در پایان خاطرنشان کرد: تعهد تحویل ۲۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال جاری یک هدف‌گذاری قطعی و زمان‌بندی‌شده است که با جدیت از سوی شورای مسکن و دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال می‌شود. تمام ظرفیت‌های استان برای تحقق این وعده و کاهش دغدغه و نگرانی متقاضیان به کار گرفته شده است و امیدواریم با تداوم همکاری بانک‌ها و سرعت‌بخشی پیمانکاران، شاهد بهره‌برداری از این حجم از واحدهای مسکونی باشیم.