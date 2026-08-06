 انتقام راهبردی؛ مسیر عدالت و ظهور

یادداشت مهمان- سعید شهرابی فراهانی، تحلیلگر مسائل راهبردی، امنیتی، روابط بینالملل و حوزه امنیت ملی: شهادت در اندیشه اسلامی، صرفاً یک رخداد تاریخی یا فقدان یک شخصیت اثرگذار نیست؛ بلکه حادثهای است که میتواند مسیر فکری، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. در فرهنگ دینی، خون شهید نماد ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از ارزشها و مسئولیتپذیری تاریخی است. از همین منظر، موضوع «انتقام» نیازمند فهمی عمیقتر از یک واکنش احساسی و مقطعی است. انتقام در نگاه راهبردی، به معنای تلاش برای تحقق عدالت، جلوگیری از تکرار ظلم، حفظ هویت جامعه و تقویت ظرفیتهای لازم برای ساخت آیندهای مبتنی بر ارزشهاست.
در نگاه دینی، عدالت یکی از مهمترین اهداف حرکت انسان و جوامع انسانی است. جامعهای که خود را در مسیر انتظار و زمینهسازی ظهور حضرت ولیعصر(عج) میداند، نمیتواند عدالت را تنها یک آرمان دوردست تلقی کند، بلکه باید آن را در رفتار فردی، ساختارهای اجتماعی، مدیریت، اقتصاد، فرهنگ و روابط انسانی جاری سازد. بنابراین، وفاداری به شهیدان زمانی معنا پیدا میکند که آرمانهای آنان در مسیر اصلاح جامعه و تقویت ارزشهای انسانی و الهی ادامه یابد.
گفتمان شهیدان؛ سرمایه راهبردی جامعه
یکی از مهمترین ابعاد پاسداشت شهیدان، حفظ و تبیین درست اندیشه و آرمان آنان است. تجربه تاریخی ملتها نشان میدهد که حذف فیزیکی یک شخصیت یا جریان، الزاماً به پایان یک تفکر منجر نمیشود؛ بلکه گاهی موجب تقویت حافظه تاریخی و افزایش انگیزه اجتماعی میشود. آنچه میتواند یک آرمان را زنده نگه دارد، انتقال صحیح پیام، جلوگیری از تحریف و تبدیل ارزشها به رفتار اجتماعی است.
شهیدان معمولاً با مفاهیمی مانند عدالتخواهی، فداکاری، مسئولیتپذیری و دفاع از کرامت انسان شناخته میشوند. حفظ این مفاهیم نیازمند کار فرهنگی، آموزشی و فکری مستمر است. جامعهای که بتواند تجربهها و ارزشهای نسلهای گذشته را به نسلهای آینده منتقل کند، از سرمایه معنوی بیشتری برای مواجهه با چالشهای پیشرو برخوردار خواهد بود.
اقتدار ملی؛ پشتوانه تحقق عدالت
تحقق اهداف بزرگ اجتماعی و سیاسی بدون برخورداری از قدرت و توانمندی امکانپذیر نیست. اقتدار ملی تنها در یک حوزه خاص خلاصه نمیشود، بلکه مجموعهای از عوامل علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را دربر میگیرد. جامعهای که از دانش، فناوری، اقتصاد پویا، نیروی انسانی توانمند و انسجام اجتماعی برخوردار باشد، قدرت بیشتری برای حفظ استقلال و پیگیری اهداف خود خواهد داشت.
در این چارچوب، بازدارندگی نیز مفهومی گسترده دارد. بازدارندگی تنها به ابزارهای سخت محدود نیست، بلکه شامل افزایش توان داخلی، کاهش آسیبپذیری، ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد اعتماد اجتماعی نیز میشود. هرچه یک جامعه در حوزههای مختلف توانمندتر باشد، امکان تحمیل فشار و بیثباتی علیه آن کاهش مییابد.
عدالت؛ محور اصلی انتظار
در اندیشه مهدویت، انتظار به معنای بیعملی نیست؛ بلکه مفهومی پویا و مسئولیتآفرین دارد. جامعه منتظر، جامعهای است که برای اصلاح خود و محیط پیرامون تلاش میکند. مبارزه با فساد، رعایت حقوق مردم، تقویت اخلاق عمومی، گسترش علم و دانش و افزایش عدالت اجتماعی، از مهمترین نشانههای آمادگی برای تحقق آرمان عدالت جهانی است.
ظهور یک حکومت عادلانه، نیازمند انسانها و جوامعی است که ظرفیت پذیرش عدالت را در خود ایجاد کرده باشند. بنابراین، انتظار حقیقی با خودسازی، جامعهسازی و تلاش مستمر برای کاهش ظلم و بیعدالتی همراه است. در این نگاه، بزرگترین خدمت به آرمانهای الهی، ساختن جامعهای سالم، آگاه و مسئولیتپذیر است.
وحدت؛ عامل قدرت اجتماعی
یکی از عوامل مهم موفقیت ملتها، حفظ انسجام و وحدت درونی است. اختلافات فرسایشی میتواند توان یک جامعه را کاهش دهد و فرصتهای ارزشمند را از بین ببرد. در مقابل، همدلی، همکاری و تمرکز بر اصول مشترک، موجب افزایش قدرت اجتماعی و کاهش آسیبپذیری میشود.
وحدت به معنای نبود اختلاف نظر نیست، بلکه به معنای توانایی مدیریت تفاوتها در مسیر اهداف بزرگتر است. جامعهای که بتواند میان گروههای مختلف خود ارتباط سازنده ایجاد کند، ظرفیت بیشتری برای عبور از بحرانها و تحقق برنامههای بلندمدت خواهد داشت.
صبر راهبردی و عقلانیت
تجربه تاریخی نشان داده است که حرکتهای بزرگ نیازمند صبر، تدبیر و شناخت دقیق شرایط هستند. تصمیمهای شتابزده ممکن است اهداف بلندمدت را با مشکل مواجه کنند، در حالی که برنامهریزی، تحلیل درست شرایط و استفاده از ظرفیتهای داخلی، مسیر موفقیت را هموارتر میسازد.
صبر راهبردی به معنای انفعال نیست؛ بلکه به معنای اقدام هوشمندانه، زمانشناسی و اولویتبندی صحیح اهداف است. جامعهای که از عقلانیت راهبردی برخوردار باشد، میتواند تهدیدها را بهتر مدیریت کرده و فرصتهای جدید ایجاد کند.
جمعبندی:
انتقام راهبردی در چارچوب عدالت و ظهور، مفهومی فراتر از واکنشهای احساسی دارد. این مفهوم زمانی معنا پیدا میکند که به ساخت جامعهای قوی، اخلاقمدار، عدالتخواه و آگاه منجر شود. پاسداشت خون شهیدان، در حفظ حقیقت، تقویت ایمان، افزایش توان علمی و فرهنگی، ارتقای اقتدار ملی، گسترش عدالت و ایجاد همبستگی اجتماعی تحقق مییابد.
جامعهای که خود را در مسیر عدالت الهی میبیند، باید پیش از هر چیز ظرفیتهای درونی خود را اصلاح و تقویت کند. آینده مطلوب با شعار تنها ساخته نمیشود، بلکه نیازمند تلاش مستمر، مسئولیتپذیری و حرکت آگاهانه است. در این نگاه، انتقام حقیقی، ساختن آیندهای است که در آن ظلم کاهش یابد، عدالت گسترش پیدا کند و ارزشهای انسانی و الهی در زندگی اجتماعی حضور پررنگتری داشته باشند.
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