ادعای شبکه «الحدث» درباره ایجاد گذرگاه موقت در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سعودی الحدث به نقل از منابع وابسته به خود مدعی شد که بیانیه‌ای مشترک از سوی عمان و ایران به‌زودی منتشر خواهد شد که بر اساس آن یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز ایجاد خواهد شد.

الحدث در ادامه ادعای خود افزود که این گذرگاه تا زمان نهایی شدن ترتیبات مربوط به عبور دائمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این ادعا در حالی مطرح می شود که مقام های جمهوری اسلامی ایران تا کنون هیچ یک از گمانه های زنی های رسانه ای در خصوص توافق با عمان درباره تنگه هرمز را رسما تأیید نکرده اند ولی از دستیابی به پیشرفت در این خصوص خبر داده اند.