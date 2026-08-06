بازگشت یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از مرز مهران به کشور

حیدر دشتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از مرز مهران به کشور بازگشتهاند و با وجود کاهش حجم تردد در روزهای پایانی، همچنان شاهد بازگشت گروههای باقیمانده از زائران هستیم و تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت تردد، تسهیل روند بازگشت و ارائه خدمات مطلوب تا ورود آخرین زائر به کشور پیشبینی و اجرا شده است.
وی با بیان اینکه در پایانه شهید رئیسی، صدها دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران به استانهای مختلف کشور مستقر شدهاند و با برنامهریزی دقیق، هیچ گونه مشکلی برای جابجایی زائران وجود ندارد، افزود: با هماهنگی ناوگان حملونقل عمومی و استقرار تیمهای پشتیبانی در نقاط کلیدی، روند بازگشت زائران به صورت روان در حال انجام است و خوشبختانه تاکنون هیچ گونه مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده است.
مدیرکل راهداری استان ایلام با اشاره به اینکه مرز مهران پس از میزبانی میلیونی، همچنان به عنوان پرترددترین مرز زمینی کشور شناخته میشود، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و خدماتی، تلاش میشود تا زائران با خیالی آسوده و در فضایی ایمن، به استانهای خود بازگردند و این خدمترسانی تا ورود آخرین زائر به کشور ادامه خواهد داشت و هیچ زائری در این مسیر بدون خدمات نخواهد ماند.
دشتیپور در پایان با قدردانی از همکاری زائران و رانندگان، خاطرنشان کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران و هماهنگی همه دستگاهها، امیدواریم شاهد بازگشت ایمن و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و این عملیات بزرگ با سربلندی به پایان برسد و از همه دستاندرکاران این عرصه که با عشق پای کار بودند، تقدیر به عمل خواهد آمد.
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