به گزارش خبرنگار مهر، علی زالی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای روستای خم‌پیچ اظهار کرد: در راستای پیگیری روند اجرای پروژه‌های عمرانی، از پروژه دفع آب‌های سطحی این روستا با همراهی اعضای شورای اسلامی روستا بازدید میدانی انجام شد.

وی افزود: پروژه دفع آب‌های سطحی روستای خم‌پیچ با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان در حال اجراست و نقش مهمی در هدایت روان‌آب‌ها، کاهش مشکلات ناشی از بارندگی و ارتقای زیرساخت‌های روستا خواهد داشت.

بخشدار مرکزی خوانسار ادامه داد: در جریان این بازدید، روند پیشرفت عملیات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در تکمیل پروژه و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن تأکید شد.

زالی بیان کرد: در ادامه و با حضور مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، از محدوده الحاقی طرح هادی روستای خم‌پیچ نیز بازدید میدانی به عمل آمد و مسائل، چالش‌ها و موانع موجود در اجرای این طرح بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: در این بازدید بر تداوم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات، تسریع در اجرای طرح هادی و فراهم شدن بستر توسعه روستا تأکید شد.

بخشدار مرکزی خوانسار همچنین از سالن ورزشی روستای خم‌پیچ و نوجوانان فعال در رشته فوتسال بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت امکانات و فضاهای ورزشی روستا قرار گرفت.

زالی تصریح کرد: اجرای به‌موقع پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای و پیگیری میدانی مشکلات، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و توسعه متوازن مناطق روستایی خواهد داشت.