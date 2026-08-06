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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

آیت‌الله محمدی‌عراقی: خدمت خالصانه به زائران در مرز خسروی مشهود است

آیت‌الله محمدی‌عراقی: خدمت خالصانه به زائران در مرز خسروی مشهود است

کرمانشاه- رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با تقدیر از خدمات در مرز خسروی، گفت: افزایش تردد زائران و عبور آمار از یک میلیون نفر، نشان‌دهنده موفقیت خدمت‌رسانی در این گذرگاه اربعینی است.

آیت‌الله محمود محمدی‌عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تقدیر از خدمات گسترده ارائه‌شده به زائران اربعین در مرز بین‌المللی خسروی، اظهار کرد: آنچه امروز در این مرز مشاهده می‌شود، جلوه‌ای از خدمت خالصانه، صادقانه و داوطلبانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

وی افزود: در بخش جمهوری اسلامی ایران، آثار این خدمت‌رسانی به خوبی نمایان است و مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با تمام ظرفیت برای استقبال و خدمت به زائران پای کار آمده‌اند.

رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم تصریح کرد: استانداری کرمانشاه، فرمانداری قصرشیرین، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مرزبانی، ارتش، سپاه و سایر دستگاه‌های اجرایی و خدماتی با هماهنگی و انسجام مطلوب در حال فعالیت هستند و این همدلی و همکاری قابل تقدیر است.

آیت‌الله محمدی‌عراقی با اشاره به افزایش استقبال زائران از مرز خسروی در اربعین امسال، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، تعداد زائرانی که از این مرز تردد کرده‌اند نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و آمار ترددها از مرز یک میلیون نفر عبور کرده است.

وی ادامه داد: این افزایش تردد بیانگر اعتماد و استقبال زائران از مرز خسروی و همچنین نتیجه برنامه‌ریزی‌ها و خدمات گسترده‌ای است که برای تسهیل سفر زائران در این گذرگاه مرزی انجام شده است.

رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با قدردانی از تمامی عوامل اجرایی، امنیتی و خدماتی اربعین، خاطرنشان کرد: لازم است از همه دست‌اندرکاران این حرکت عظیم معنوی، از مسئولان اجرایی گرفته تا نیروهای امدادی، انتظامی و خدماتی که شبانه‌روز در خدمت زائران هستند، صمیمانه تشکر و قدردانی شود.

وی همچنین از نقش رسانه‌ها در انعکاس خدمات اربعین تقدیر کرد و افزود: رسانه‌ها با حضور فعال در مرز خسروی و روایت تلاش‌های صورت‌گرفته، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها و خدمات این گذرگاه بین‌المللی ایفا می‌کنند.

آیت‌الله محمدی‌عراقی در پایان با اشاره به خدمات گسترده ارائه‌شده در مرز خسروی، گفت: آنچه امروز در این مرز مشاهده می‌شود به روشنی گویای حجم اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده است و به تعبیر معروف «آنچه عیان است چه حاجت به بیان است».

کد مطلب 6909995

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