آیتالله محمود محمدیعراقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تقدیر از خدمات گسترده ارائهشده به زائران اربعین در مرز بینالمللی خسروی، اظهار کرد: آنچه امروز در این مرز مشاهده میشود، جلوهای از خدمت خالصانه، صادقانه و داوطلبانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی افزود: در بخش جمهوری اسلامی ایران، آثار این خدمترسانی به خوبی نمایان است و مجموعهای از دستگاهها و نهادهای مختلف با تمام ظرفیت برای استقبال و خدمت به زائران پای کار آمدهاند.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم تصریح کرد: استانداری کرمانشاه، فرمانداری قصرشیرین، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، مرزبانی، ارتش، سپاه و سایر دستگاههای اجرایی و خدماتی با هماهنگی و انسجام مطلوب در حال فعالیت هستند و این همدلی و همکاری قابل تقدیر است.
آیتالله محمدیعراقی با اشاره به افزایش استقبال زائران از مرز خسروی در اربعین امسال، گفت: بر اساس گزارشهای ارائهشده، تعداد زائرانی که از این مرز تردد کردهاند نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و آمار ترددها از مرز یک میلیون نفر عبور کرده است.
وی ادامه داد: این افزایش تردد بیانگر اعتماد و استقبال زائران از مرز خسروی و همچنین نتیجه برنامهریزیها و خدمات گستردهای است که برای تسهیل سفر زائران در این گذرگاه مرزی انجام شده است.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با قدردانی از تمامی عوامل اجرایی، امنیتی و خدماتی اربعین، خاطرنشان کرد: لازم است از همه دستاندرکاران این حرکت عظیم معنوی، از مسئولان اجرایی گرفته تا نیروهای امدادی، انتظامی و خدماتی که شبانهروز در خدمت زائران هستند، صمیمانه تشکر و قدردانی شود.
وی همچنین از نقش رسانهها در انعکاس خدمات اربعین تقدیر کرد و افزود: رسانهها با حضور فعال در مرز خسروی و روایت تلاشهای صورتگرفته، نقش مهمی در معرفی ظرفیتها و خدمات این گذرگاه بینالمللی ایفا میکنند.
آیتالله محمدیعراقی در پایان با اشاره به خدمات گسترده ارائهشده در مرز خسروی، گفت: آنچه امروز در این مرز مشاهده میشود به روشنی گویای حجم اقدامات و تلاشهای انجامشده است و به تعبیر معروف «آنچه عیان است چه حاجت به بیان است».
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