به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، نماز جمعه را یکی از مهمترین جلوههای بندگی و ذکر خدا دانست و اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم با صراحت مؤمنان را به حضور در نماز جمعه فراخوانده و این اجتماع عبادی و سیاسی را از بزرگترین مصادیق «ذکرالله» معرفی کرده است.
وی افزود: مؤمنان باید با آمادگی کامل، آراستگی ظاهری، حضور بهموقع و پیش از آغاز خطبهها در نماز جمعه شرکت کنند، زیرا علاوه بر اقامه نماز، خطبههای نماز جمعه نیز بخشی از ذکر الهی، تبیین معارف دینی و بررسی مسائل جامعه اسلامی است.
امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه نماز جمعه نقش مهمی در خدایی شدن جامعه دارد، تصریح کرد: اجتماع هفتگی مسلمانان در نماز جمعه موجب تقویت وحدت، همبستگی و انتقال فرهنگ دینی در جامعه میشود و این فریضه الهی از مهمترین ارکان حفظ هویت اسلامی است.
قدردانی از مردم و مسئولان کرمانشاه در خدمترسانی به زائران اربعین
آیتالله غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، گفت: امسال میلیونها عاشق اهلبیت(ع) از سراسر جهان در راهپیمایی اربعین حضور یافتند و بر اساس آمار اعلام شده، بیش از ۲۲ میلیون زائر در این مراسم شرکت کردند که بیش از سه میلیون نفر از آنان از جمهوری اسلامی ایران بودند.
وی افزود: استان کرمانشاه نیز به فضل الهی افتخار میزبانی بخش قابل توجهی از زائران عبوری از مرزهای غربی کشور را بر عهده داشت و مردم استان همانند سالهای گذشته با اخلاص، محبت و مهماننوازی مثالزدنی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پذیرایی کردند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه از استاندار، ستاد اربعین، مدیران دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، خدماتی، امنیتی، حملونقل، موکبداران، ائمه جمعه، جماعات، مساجد، حوزههای علمیه و همه اقشار مردم استان قدردانی کرد و گفت: همه مجموعهها با تمام توان پای کار بودند و اجازه ندادند خللی در روند خدمترسانی به زائران ایجاد شود.
وی با بیان اینکه مردم کرمانشاه سابقهای چند صد ساله در خدمت به زائران عتبات عالیات دارند، خاطرنشان کرد: این روحیه مهماننوازی نسل به نسل در میان مردم این دیار منتقل شده و امسال نیز جلوههای ارزشمندی از عشق و ارادت مردم استان به حضرت سیدالشهدا(ع) به نمایش گذاشته شد.
مرز خسروی تنها مرز دارای رشد تردد زائران بود
آیتالله غفوری با اشاره به عملکرد مرز خسروی در اربعین امسال، اظهار کرد: حدود یک میلیون زائر از مرز خسروی تردد کردند و این مرز تنها مرز کشور بود که نسبت به سال گذشته رشد تعداد زائران را تجربه کرد.
وی این موفقیت را نتیجه توسعه زیرساختها، برنامهریزی مناسب و تلاش شبانهروزی مسئولان استان دانست و افزود: راهاندازی مرز سومار و توسعه امکانات مرز خسروی، نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و افزایش استقبال از این مسیر داشت.
لزوم برگزاری باشکوه مراسم رحلت پیامبر(ص) و شهادت ائمه اطهار(ع)
امام جمعه کرمانشاه با تسلیت فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، بر برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری این ایام تأکید کرد و گفت: هیئتهای مذهبی، مساجد و مراکز دینی باید همانند سالهای گذشته با شکوه بیشتری مجالس عزاداری را برگزار کنند.
گرامیداشت شهدای ترور و شهید آیتالله محمدی عراقی
آیتالله غفوری با گرامیداشت روز شهدای ترور، یاد و خاطره بیش از ۲۱ هزار شهید ترور کشور و ۴۷ شهید ترور استان کرمانشاه را گرامی داشت و به طور ویژه از شهید آیتالله بهاالدین محمدی عراقی یاد کرد.
وی با اشاره به شخصیت علمی، انقلابی و مجاهد این شهید والامقام، گفت: نسل جوان باید با شخصیتهای بزرگ و تأثیرگذار استان کرمانشاه آشنا شود و لازم است آثار، اسناد و مستندات مربوط به این بزرگان بیش از گذشته معرفی و منتشر شود.
دشمن در برابر ملت ایران ناکام مانده است
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به تحولات منطقه، اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و گفت: دشمنان پس از ناکامی در تحقق اهداف خود، همچنان به دنبال فشار و تهدید علیه ملت ایران هستند، اما ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و شعار «هیهات منا الذله» در برابر زیادهخواهیها ایستاده است.
وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از امنیت کشور دفاع کردهاند و هرگونه تعرض دشمن با پاسخی قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد.
وحدت و تبعیت از رهبری، رمز اقتدار ایران
آیتالله غفوری در پایان تأکید کرد: دشمن بیش از هر چیز به دنبال ایجاد اختلاف و ناامیدی در داخل کشور است، اما ملت ایران با وحدت، بصیرت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهد داد و با حفظ انسجام ملی، مسیر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد.
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