دستگیری متخلفین شکار یک راس قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک

اللهیار دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محیط بانان منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان پس از اطلاع از حضور متخلفین شکار و صید در منطقه در ساعت ۴:۳۰ بامداد بلافاصله عازم محل شدند و پس از مدتی صدای شلیک گلوله متخلفین را در ارتفاعات منطقه شنیده و محیط بانان سریعا وارد عمل شده با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر محیط بانان پر تلاش حدودا ساعت یک بعد از ظهر پس از طی مسیری طولانی و تلاش زیادموفق به دستگیری سه نفر از متخلفین شکار و صید شدند.

وی ضمن تقدیر از همیاران و دوستداران محیط زیست و محیط بانان و مسئول منطقه و مامورین محترم نیروی انتظامی قمصر ابراز کرد: از متخلفین دو قبضه اسلحه گلوله زنی و لاشه یک راس قوچ وحشی (از گونه های حمایت شده محیط زیست) و ۱۷ تیر فشنگ و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط گردید و متخلفین به پاسگاه انتظامی قمصر انتقال و پرونده متخلفین جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست کاشان تصریح کرد: منطقه حفاظت شده قمصر و برزک با داشتن وسعت ۶۰ هزار هکتار با تنوع بالایی از گونه های جانوری و گیاهی از مهمترین زیستگاههای حیات وحش محسوب می گردد که مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت و حمایت از این سرمایه های خدادادی برای نسل های آینده وظیفه آحاد جامعه بویژه مسئولین محلی و منطقه ای است.