به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در خطبههای نمازجمعه اراک اظهار کرد: همزمانی محرم و صفر با تحولات مهم جهان اسلام، این ایام را با حضور پرشور مردم در مراسم عزاداری و اربعین، به یکی از باشکوهترین دورههای عزاداری معاصر تبدیل کرد.
وی افزود: اخلاص مردم عراق در خدمت به زائران و حضور میلیونی زائران در راهپیمایی اربعین، پیام وحدت، اقتدار و فرهنگ عاشورا را به جهان مخابره کرد.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد:ملت ایران با تکیه بر ایمان و وحدت، در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی کرده و این عزت را مرهون مکتب پیامبر اکرم(ص) و آموزههای عدالت، اخلاق و کرامت انسانی است.
وی ادامه داد: جامعه اسلامی تنها با حاکمیت عدالت، انصاف و اخلاق به اهداف متعالی خود دست خواهد یافت و این اصول باید مبنای رفتار مسئولان و مردم باشد.
خطیب جمعه اراک تاکید کرد: ادامه جنایت علیه ملتهای مظلوم، ادعاهای حقوق بشری مدعیان را زیر سؤال برده است و عدالت باید محور تصمیمگیریها و اقدامات باشد.
وی افزود: خطبه حجةالوداع، سندی ماندگار از عدالت، امنیت و احترام به حقوق انسانهاست که پیام آن فراتر از زمان و مکان باقی مانده است.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: آموزههای خطبه حجةالوداع، فراتر از مرزهای دینی و قومی، بر امنیت، کرامت انسانی و رعایت حقوق متقابل انسانها استوار است.
وی گفت: بازگشت به تعالیم نبوی در حوزه عدالت، کرامت انسانی و حقوق بشر، راهگشای بسیاری از چالشهای جهان امروز است.
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