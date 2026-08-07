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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

دری: جنایت علیه ملت‌های مظلوم، ادعاهای حقوق بشری غرب را باطل کرد

دری: جنایت علیه ملت‌های مظلوم، ادعاهای حقوق بشری غرب را باطل کرد

اراک- خطیب جمعه اراک گفت: تداوم جنایت‌ها علیه ملت‌های مظلوم، ادعاهای حقوق بشری غرب را با تناقضی آشکار روبه‌رو کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه اراک اظهار کرد: همزمانی محرم و صفر با تحولات مهم جهان اسلام، این ایام را با حضور پرشور مردم در مراسم عزاداری و اربعین، به یکی از باشکوه‌ترین دوره‌های عزاداری معاصر تبدیل کرد.

وی افزود: اخلاص مردم عراق در خدمت به زائران و حضور میلیونی زائران در راهپیمایی اربعین، پیام وحدت، اقتدار و فرهنگ عاشورا را به جهان مخابره کرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد:ملت ایران با تکیه بر ایمان و وحدت، در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی کرده و این عزت را مرهون مکتب پیامبر اکرم(ص) و آموزه‌های عدالت، اخلاق و کرامت انسانی است.

وی ادامه داد: جامعه اسلامی تنها با حاکمیت عدالت، انصاف و اخلاق به اهداف متعالی خود دست خواهد یافت و این اصول باید مبنای رفتار مسئولان و مردم باشد.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: ادامه جنایت علیه ملت‌های مظلوم، ادعاهای حقوق بشری مدعیان را زیر سؤال برده است و عدالت باید محور تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات باشد.

وی افزود: خطبه حجةالوداع، سندی ماندگار از عدالت، امنیت و احترام به حقوق انسان‌هاست که پیام آن فراتر از زمان و مکان باقی مانده است.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: آموزه‌های خطبه حجةالوداع، فراتر از مرزهای دینی و قومی، بر امنیت، کرامت انسانی و رعایت حقوق متقابل انسان‌ها استوار است.

وی گفت: بازگشت به تعالیم نبوی در حوزه عدالت، کرامت انسانی و حقوق بشر، راهگشای بسیاری از چالش‌های جهان امروز است.

کد مطلب 6910083

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