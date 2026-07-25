به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری صبح شنبه در نشست درس خارج فقه اظهار کرد: عقل، گنجینه ارزشمند انسان است و اسلام با هر عاملی که به این سرمایه الهی آسیب برساند و مسیر تعالی و سعادت انسان را منحرف کند، مقابله کرده است.
وی افزود: عقل، گنجینهای ارزشمند در وجود انسان است و تمامی دستورات اسلام، از واجبات تا محرمات، برای حفظ، رشد و تعالی این سرمایه الهی تبیین شدهاند.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: همانگونه که باغبان برای حفظ سلامت و رشد باغ، راهکارهای لازم را بهکار میگیرد، خداوند و پیامبر(ص) نیز با تبیین احکام الهی، مسیر کمال انسان را هموار کرده و عوامل آسیبرسان به عقل را منع کردهاند.
وی ادامه داد: اسلام برای حفظ عقل سالم انسان، حتی از زمینههای کوچک انحراف و لغزش نیز پیشگیری کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: قمار، ربا، اختلاس، دزدی و خیانت از عوامل آسیبزننده به سلامت زندگی انسان هستند و اسلام با تأکید بر عبادت و یاد خدا، مسیر رشد و تعالی عقل را فراهم کرده است.
وی افزود: هر عاملی که به عقل انسان آسیب برساند، به سعادت و صلاح او لطمه میزند و اسلام با تبیین احکام الهی، راه پیشگیری از این آسیبها را فراهم کرده است.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: جامعهای که بر پایه خردورزی، تقوا و ارزشهای الهی حرکت کند از آسیبهای فردی و اجتماعی مصون خواهد ماند.
وی گفت: به طور حتم تقویت عقل و بصیرت، نقش اساسی در ساختن زندگی سالم و رسیدن به کمال انسانی دارد.
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