به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه اراک اظهار کرد: همکاری منسجم نهادهای فرهنگی، تربیتی و رسانهای در راستای تقویت فرهنگ عفاف و حجاب و حفاظت از سرمایههای انسانی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی افزود: عفاف و تقوا، پایههای تحکیم خانواده و حفظ هویت اخلاقی جامعه هستند و تضعیف آنها زمینهساز آسیبهای اجتماعی خواهد بود.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: خانواده بهعنوان مهمترین نهاد اجتماعی، نقش اساسی در سلامت و پویایی جامعه دارد و استحکام آن، مؤثرترین راهکار برای مقابله با آسیبهای فرهنگی و تهاجم نرم دشمنان به شمار میرود.
وی ادامه داد: فرهنگ شهادت در مکتب امام حسین(ع) همواره بهعنوان نماد عزت، ایستادگی و فداکاری در میان ملت ایران جایگاهی ارزشمند داشته و موجب تقویت روحیه مقاومت در مسیر دفاع از حق و ارزشها شده است.
خطیب جمعه اراک تاکید کرد: در این نگاه، پیمودن مسیر حق و پاسداری از آرمانهای الهی، با وجود دشواریها و هزینهها، مایه افتخار و سربلندی است و فرهنگ عاشورایی الهامبخش نسلهای مختلف برای ایستادگی در برابر ظلم و زیادهخواهیها بوده است.
وی افزود: دشمنان در تحقق اهداف خود علیه ملت ایران ناکام خواهند ماند و مردم با اقتدار از کشور و آرمانهای انقلاب دفاع میکنند.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: نصرت الهی در نهایت از آن جبهه حق خواهد بود و مسیر خدمت به اسلام و پاسداری از آرمانهای الهی ادامه خواهد یافت.
خطیب جمعه اراک گفت: دشمنان با ایجاد فشار و آسیب به زیرساختها نمیتوانند اراده ملت ایران را تضعیف کرده و کشور در برابر زیادهخواهی آنان ایستادگی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: وحدت و انسجام ملی، راهکار اصلی مقابله با توطئههای دشمنان است و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ مقاومت و شهادت، در برابر فشارها ایستادگی خواهد کرد.
آیت الله دری نجفآبادی افزود: هرگونه تعرض به منافع ملی ایران با پاسخ قاطع مواجه میشود و جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد فشارهای سیاسی، حقوق ملت ایران را نادیده بگیرد.
وی گفت: ایران بر حقوق قانونی و حاکمیتی خود در تنگه هرمز پایبند است و از منافع ملی خود عقبنشینی نخواهد کرد.
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