به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه اراک اظهار کرد: ملت ایران باید همواره پشتیبان نیروهای مسلح، ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های والای شهدا باشد.

وی افزود: عزت، امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون ایثار و جانفشانی شهداست و نام آنان همواره نماد شرف، افتخار و سربلندی ملت ایران خواهد ماند

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه‌های دینی و انقلابی و راهپیمایی عظیم اربعین، جلوه‌ای از پایبندی به آرمان‌های انقلاب و عامل تقویت وحدت و اقتدار ملی است.

وی افزود: اربعین حسینی امروز به نماد همبستگی امت اسلامی، بیداری ملت‌ها و تجلی عزت، مقاومت و ولایت‌مداری تبدیل شده و این حرکت عظیم تا ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) استمرار خواهد داشت.

آیت الله دری نجف‌آبادی ادامه داد: سلامت جامعه مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه‌های بهداشت و درمان، هلال‌احمر، بهزیستی و سازمان انتقال خون، به‌ویژه در شرایط بحرانی و ایام جنگ است.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: مؤمن با پایبندی به عبادت، تقوا و ولایت‌مداری شناخته می‌شود و راهپیمایی اربعین یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های ایمان، معرفت و پیوند با اهل‌بیت(ع) است.

وی افزود: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) افتخاری بزرگ و ذخیره‌ای ارزشمند در پیشگاه الهی است و تلاش‌های خادمان، موکب‌داران و نیروهای امدادی، درمانی، خدماتی و مردمی در برگزاری باشکوه مراسم اربعین شایسته تقدیر است.

آیت الله دری نجف آبادی بیان کرد: مردم عراق با سال‌ها خدمت صادقانه به زائران اربعین، الگویی ماندگار از مهمان‌نوازی، ایثار و وفاداری به فرهنگ حسینی ارائه کرده‌اند.

خطیب جمعه اراک گفت: زیارت اربعین از نشانه‌های ایمان و اجتماع عظیم اربعین، بستری برای تقویت بصیرت دینی، همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری است.

وی ادامه داد: راهپیمایی اربعین، تجلی تداوم وفاداری امت حسینی به آرمان‌ها، پیام و مکتب امام حسین(ع) و نماد ایستادگی در مسیر عاشورا است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: حضور میلیونی زائران در راهپیمایی اربعین، پیام جهانی وفاداری به مکتب امام حسین(ع)، حق‌طلبی و ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی است.

وی گفت: اربعین حسینی فراتر از یک آیین مذهبی، نماد وحدت امت اسلامی، تجلی وفاداری به مکتب سیدالشهدا(ع) و میعادگاه عاشقان اهل‌بیت(ع) است.