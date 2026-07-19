به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در جلسه درس خارج فقه اظهار کرد: ارتقای توانمندی‌های راهبردی ایران، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری ملی، حفظ امنیت پایدار و تامین نیازهای اساسی مردم دارد.

وی افزود: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی جهادی، برنامه‌ریزی دقیق و نگاه آینده‌نگر، برای رفع نیازهای حیاتی مردم در نقاط مختلف کشور تلاش مضاعف داشته باشند و خدمت‌رسانی مؤثر و مستمر را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: آگاهی، هوشیاری و پایبندی مردم به ارزش‌های انقلاب همواره به‌عنوان سدی مستحکم در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان عمل کرده و مانع تحقق اهداف آنان شده است.

وی ادامه داد: همبستگی مردم و پیوند عمیق میان ملت و نظام، بزرگ‌ترین سرمایه کشور در برابر توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان برای ایجاد اختلاف و شکاف است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: دشمنان با طراحی سناریوهای مختلف برای تضعیف وحدت ملی و تجزیه کشور، به اهداف خود نخواهند رسید چراکه هوشیاری، بصیرت و اتحاد مردم ایران همواره مانعی جدی در برابر این توطئه‌ها بوده و خواهد بود.

وی افزود: اقدام قاطع علیه ۲۲۸ موضع متخاصم نشان‌دهنده توان دفاعی کشور است و تقویت آمادگی در برابر تهدیدهای موشکی، هوایی و راداری باید همواره مورد توجه باشد.

آیت الله دری نجف آبادی با محکومیت حمله به زیرساخت‌های حیاتی مناطق جنوبی کشور بیان کرد: هدف قرار دادن تأسیسات آب‌شیرین‌کن و شبکه برق در شرایط گرمای شدید استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جزیره ابوموسی، اقدامی ضدانسانی و مغایر با اصول انسانی است.

وی گفت: این اقدامات مصداق آشکار نقض اصول انسانی و قوانین بین‌المللی بوده و حمله به امکاناتی که با زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد، اقدامی غیرقابل قبول و محکوم است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: آسیب رساندن به زیرساخت‌های خدماتی و حیاتی که مستقیماً با زندگی و رفاه مردم ارتباط دارد نشانه ماهیت خصمانه دشمنان است و ضرورت صیانت و تقویت این زیرساخت‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.