به گزارش خبرگزاری مهر در پیام نعمت الله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی آمده است:
هفده مرداد، روز خبرنگار، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ یادآور مسئولیت، شجاعت و ایمان مردانی است که حقیقت را روایت میکنند و در بزنگاههای تاریخی، قلم و دوربین خود را در خدمت آگاهی و دفاع از ملت قرار میدهند.
در شرایطی که تجربه جنگ و رویارویی مستقیم ایران و آمریکا بار دیگر نشان داد نبرد تنها در میدان نظامی جریان ندارد، بلکه جنگ روایتها و افکار عمومی نیز بخش مهمی از این رویارویی است، خبرنگاران متعهد در کنار رزمندگان و مردم، در خط مقدم دفاع از حقیقت حضور یافتند.
آنان با حضور در میدان، روایتگر اقتدار و توان دفاعی ایران، ایثار و فداکاری رزمندگان، مظلومیت مردم و شکوه همبستگی ملی شدند و اجازه ندادند حقیقت در هیاهوی رسانهای و عملیات روانی دشمن تحریف یا پنهان شود. این حضور، فراتر از یک وظیفه حرفهای، بخشی از دفاع ملی و جهاد تبیین بود.
در این میان، نام جاودانه شهید محمود صارمی و همه شهدای خبرنگار، نماد رسالتی است که نشان میدهد خبرنگار واقعی تنها ناقل خبر نیست؛ بلکه گاه برای ثبت و انتقال حقیقت، خود نیز در معرض خطر قرار میگیرد و به بخشی از تاریخ تبدیل میشود.
امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به رسانه دقیق، مسئول، امیدآفرین و هوشیار نیاز دارد؛ رسانهای که با مقابله با شایعه و اخبار جعلی، آرامش روانی جامعه را صیانت کند و در برابر تحریف واقعیت و جنگ شناختی دشمن، روایت مستند و حرفهای ارائه دهد.
در استان آذربایجان شرقی نیز اصحاب رسانه همواره در کنار مردم و در بزنگاههای مهم اجتماعی و ملی حضور داشتهاند. از تلاش همه خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران، مدیران رسانهها و فعالان عرصه اطلاعرسانی که با تعهد و مسئولیتپذیری در مسیر آگاهیبخشی و تقویت سرمایه اجتماعی گام برمیدارند، صمیمانه قدردانی میکنم.
امروز ایران هم به اقتدار میدان نیاز دارد و هم به اقتدار روایت؛ و خبرنگاران متعهد، سربازان خط مقدم این میداناند.
ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید محمود صارمی و تمامی شهدای عرصه رسانه، هفده مرداد، روز خبرنگار را به همه مجاهدان عرصه آگاهی و حقیقت تبریک و تهنیت عرض میکنم.
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