خبرگزاری مهر، گروه استانها: در شرایطی که تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، نقشی تعیینکننده در ایجاد اشتغال، افزایش سرمایهگذاری و تحقق رشد اقتصادی ایفا میکند، رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی و حمایت عملی از واحدهای تولیدی به یکی از مهمترین اولویتهای مدیریتی در استان فارس تبدیل شده است.
استانی که با برخورداری از ظرفیتهای گسترده صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی، سهم قابل توجهی در تولید ملی دارد و توسعه آن میتواند به رونق اقتصادی جنوب کشور نیز شتاب بخشد.
در سالهای اخیر، مجموعهای از اقدامات هماهنگ و هدفمند با مشارکت دستگاههای اجرایی، نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی در استان فارس به اجرا درآمده که هدف اصلی آن تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی، کاهش موانع اداری، تأمین نقدینگی، احیای واحدهای راکد و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری بوده است.
برگزاری مستمر جلسات کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید، پیگیری مشکلات بنگاههای اقتصادی به صورت میدانی، حمایت از طرحهای توسعهای و تلاش برای حل چالشهای زیرساختی از جمله اقداماتی است که نتایج آن در افزایش پویایی بخش تولید و بازگشت بسیاری از واحدهای اقتصادی به چرخه فعالیت قابل مشاهده است.
امروز فارس با تکیه بر ظرفیتهای بومی و بهرهگیری از رویکردی مسئلهمحور در حوزه تولید، مسیر تازهای را برای تقویت اقتصاد منطقهای و تحقق شعارهای سال ترسیم کرده است؛ مسیری که در آن تعامل میان دولت و بخش خصوصی، توجه به مطالبات تولیدکنندگان و عزم جدی مدیران برای رفع مشکلات، زمینهساز شکلگیری چشماندازی روشنتر برای توسعه اقتصادی استان شده است.
اجرای ۷۷ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید فارس
مجید کشاورز معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: این کارگروه با هدف حمایت از واحدهای تولیدی، رفع مشکلات اجرایی و اداری و کمک به فعال نگه داشتن چرخه تولید در استان تشکیل شده است.
وی افزود: در این کارگروه مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی به صورت میدانی بررسی و موانع موجود در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی میشود. سپس با هماهنگی دستگاههای اجرایی، بانکها و سایر نهادهای مرتبط، موضوعات در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع آنها تصمیمگیری میشود.
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس با بیان اینکه همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، دادگستری و کارگروههای شهرستانی نقش مهمی در حل مشکلات بنگاههای اقتصادی داشته است، گفت: جلسات کارگروه تنها به واحدهای صنعتی محدود نمیشود و مسائل واحدهای کشاورزی، گردشگری، میراث فرهنگی و سایر بخشهای اقتصادی نیز در این نشستها بررسی میشود.
کشاورز ادامه داد: مشکلات بانکی، مالیاتی، بیمهای، تأمین مواد اولیه، گمرک و سایر چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی از جمله مهمترین موضوعاتی است که در جلسات کارگروه مطرح و برای آنها راهکارهای اجرایی اتخاذ میشود.
وی هدف اصلی این اقدامات را جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که واحدهای تولیدی با کمترین آسیب به فعالیت خود ادامه دهند و زمینه رونق تولید در استان فراهم شود.
حفظ اشتغال اولویت اصلی کارگروه رفع موانع تولید است
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه تولید افزود: کمبود مواد اولیه، محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی و همچنین مشکلات مربوط به تأمین برق و گاز از جمله مواردی است که در کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته جلسات کمیتههای تخصصی به صورت منظم هر هفته برگزار میشود و تیمی مشخص مسئول پیگیری مستمر مصوبات است تا روند اجرای تصمیمات با جدیت دنبال شود.
کشاورز با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال اظهار کرد: زمانی که یک واحد تولیدی با مشکل مواجه میشود، تنها یک بنگاه اقتصادی آسیب نمیبیند بلکه اشتغال کارگران، معیشت خانوادهها و زنجیره تولید نیز تحت تأثیر قرار میگیرد؛ از این رو حفظ اشتغال موجود از اولویتهای اصلی ما است.
وی از فعالان اقتصادی خواست مشکلات خود را از مسیرهای قانونی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت و کارگروههای مرتبط اعلام کنند تا موضوعات در جلسات تخصصی بررسی و پیگیری شود.
بررسی مشکلات ۱۸۳ بنگاه اقتصادی در فارس
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین از برگزاری جلسات میدانی در شهرستانها خبر داد و گفت: بنا به تأکید استاندار فارس و پیگیریهای صورت گرفته، جلسات کارگروه در شهرستانهای مختلف برگزار میشود که نخستین نشست از این دست در شهرستان خرمبید تشکیل شد و نتایج مؤثری به همراه داشت.
وی با تقدیر از همکاری دستگاه قضائی افزود: دادگستری فارس نیز به صورت مستمر و هفتگی مسائل حقوقی و قضائی واحدهای تولیدی را بررسی و در مسیر رفع مشکلات آنها همکاری میکند.
کشاورز با ارائه آماری از عملکرد سال جاری گفت: از ابتدای سال تاکنون شش کمیته تخصصی و سه جلسه اصلی کارگروه برگزار شده که در نتیجه آن مشکلات ۱۸۳ بنگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از مجموع ۲۰۴ مصوبه صادر شده، ۷۷ درصد به مرحله اجرا رسیده و سایر موارد نیز در دست پیگیری قرار دارد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات قابل توجه کارگروه در شرایط خاص اخیر، استمرار برگزاری جلسات حتی در ایامی بود که امکان تشکیل نشستهای حضوری وجود نداشت؛ به گونهای که چندین جلسه کمیته تخصصی به صورت تلفنی برگزار و مشکلات واحدهای تولیدی با مشارکت دستگاههای اجرایی بررسی و مصوبات لازم صادر شد.
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس در پایان از همکاری بانکها، دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی در اجرای مصوبات کارگروه قدردانی کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد با تداوم این همکاریها، روند رفع موانع تولید و حمایت از بنگاههای اقتصادی استان با سرعت بیشتری دنبال شود.
حمایت از کارگاههای کوچک، موتور محرک رونق تولید و اشتغال در فارس است
حجت جوانمردی رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید و اشتغال استان در کارگاههای کوچک و خرد متمرکز شده است، اما در بسیاری از موارد توجهها بیشتر معطوف به واحدهای بزرگ تولیدی است؛ در حالی که حمایت از کسبوکارهای کوچک میتواند آثار گستردهتری در اقتصاد داشته باشد.
وی افزود: هرچه حمایت از کارگاههای خرد افزایش یابد، زمینه رشد تولید و ایجاد اشتغال نیز فراهمتر خواهد شد. این واحدها با وجود ظرفیتهای فراوان، برای ادامه فعالیت و توسعه با چالشهایی روبهرو هستند که نیازمند حمایت جدی دستگاههای اجرایی و نظام بانکی است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به نشست اخیر با رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه بر ضرورت ورود جدیتر بانک کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان، بهویژه در بخش کشاورزی، تأکید شد تا واحدهای تولیدی بتوانند از منابع مالی مورد نیاز خود بهرهمند شوند و فعالیت آنها تقویت شود.
سرمایه در گردش؛ مهمترین مطالبه تولیدکنندگان فارس
جوانمردی مهمترین مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی را کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: مسائل مالیاتی از جمله دغدغههای فعالان اقتصادی است، اما در شرایط فعلی تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش از مهمترین نیازهای تولیدکنندگان به شمار میرود.
وی ادامه داد: افزایش هزینهها و شرایط تورمی موجب شده است بسیاری از واحدها برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شوند. اگر منابع مالی لازم در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، بخش زیادی از مشکلات آنها برطرف شده و امکان توسعه فعالیت و اشتغالزایی بیشتر فراهم میشود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به نقش کارگاههای کوچک در حفظ اشتغال افزود: حمایت از واحدهایی که بین ۱۰ تا ۱۵ نفر اشتغال ایجاد کردهاند اهمیت ویژهای دارد، زیرا کمک به تداوم فعالیت این بنگاهها از تعدیل نیرو جلوگیری کرده و به تثبیت اشتغال موجود کمک میکند.
لزوم افزایش حمایت بانکها از کسبوکارهای خرد
جوانمردی با بیان اینکه نمیتوان ادعا کرد همه مشکلات تولید برطرف شده است، گفت: هرچند اقدامات مؤثری برای بازگشت واحدهای اقتصادی به چرخه تولید انجام شده، اما همچنان برخی چالشها در مسیر تولید وجود دارد و باید برای رفع آنها برنامهریزی شود.
وی در پایان خواستار افزایش حمایت بانکها از کسبوکارهای کوچک شد و اظهار کرد: هرچه حمایت مالی از واحدهای خرد و صنفی بیشتر شود، زمینه رونق تولید، حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد استان نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد
