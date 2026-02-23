به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام عصر دوشنبه در جمع مدیران صنعتی و بانکی استان فارس با طرح این پرسش که حجم واقعی اقتصاد ایران چقدر است؟ گفت: بر اساس اعلام رسمی نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی، ایران در زمره ۲۲ اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد و حجم اقتصاد کشور در دو سال اخیر بیش از هزار میلیارد دلار بوده است؛ ظرفیتی که نشان میدهد ایران از نظر شاخصهای کلان اقتصادی، کشوری ضعیف محسوب نمیشود.
وی با بیان اینکه دو آسیب جدی این ظرفیت بزرگ را تحتالشعاع قرار داده است، افزود: نخستین چالش، تورم است که باید با راهکارهای علمی و اجرایی مهار شود. دومین و مهمترین مسئله، ضعف در نظام توزیع ثروت است؛ موضوعی که بخش عمده گلایههای مردم نیز از همین نقطه نشأت میگیرد.
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به وجود حدود ۲۰۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد، این آمار را نشانهای از اشکال در سازوکار توزیع درآمد دانست و تصریح کرد: کمکهای خیرخواهانه و حمایتی ارزشمند است، اما کافی نیست؛ باید ساختار اقتصادی بهگونهای طراحی شود که تعداد خانوادههای نیازمند بهتدریج کاهش یابد.
وی تأکید کرد: پیشرفتهای کلان اقتصادی زمانی برای مردم ملموس خواهد بود که در سفره آنان دیده شود. نمیتوان پذیرفت فردی ثروتهای افسانهای در اختیار داشته باشد و در مقابل، خانوادهای از تأمین حداقلهای زندگی ناتوان باشد. عدالت اقتصادی به معنای یکسانسازی نیست، اما حداقلهای معیشتی باید برای همه فراهم شود.
آیتالله دژکام در بخش دوم سخنان خود با اشاره به ماه مبارک رمضان و طرح «زندگی با آیهها»، بر پیوند تلاش علمی و توکل الهی تأکید کرد و چهار ذکر قرآنی را برای شرایط مختلف یادآور شد؛ از ذکر «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ» در برابر تهدیدها، تا «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ» برای رفع غم، «أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ» در برابر مکر دشمنان و «مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» برای افزایش نعمت و برکت.
وی خاطرنشان کرد: ایران ظرفیت آن را دارد که چندین برابر رشد کند، بیآنکه مردم زیر فشار مضاعف قرار گیرند؛ به شرط آنکه برنامهریزی دقیق، کار کارشناسی و روحیه توکل در کنار یکدیگر قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با همت مدیران و برنامهریزان، مسیر پیشرفت اقتصادی کشور بهگونهای طی شود که عزت، اقتدار و رفاه عمومی مردم بیش از گذشته تقویت شود.
