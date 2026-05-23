بازار مرغ فارس در مسیر تعادل عرضه و تقاضا

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در بازار کالاهای اساسی، مرغ به عنوان یکی از اصلی‌ترین و پرمصرف‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار، جایگاهی کاملاً راهبردی دارد و هرگونه تغییر در روند عرضه یا قیمت آن، به سرعت بر معیشت مردم و فضای عمومی جامعه اثر می‌گذارد.

به همین دلیل، بازار مرغ همواره در ردیف بازارهای حساس و تحت نظارت قرار دارد و کوچک‌ترین نوسان در آن می‌تواند به شکل مستقیم در سطح انتظارات تورمی و رفتار مصرف‌کننده بازتاب پیدا کند.

در شرایطی که اقتصاد کشور با برخی نوسانات مقطعی در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی مواجه است، موضوع مدیریت بازار مرغ بیش از گذشته اهمیت یافته و به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی و تنظیم بازار تبدیل شده است.

استان فارس به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید مرغ در کشور، از ظرفیت قابل توجهی در حوزه پرورش، تأمین و ذخیره‌سازی این محصول برخوردار است؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد ثبات بازار نه تنها در سطح استان بلکه در مقیاس ملی داشته باشد.

وجود واحدهای تولیدی متعدد، شبکه توزیع گسترده و ذخایر راهبردی، این امکان را فراهم کرده که در زمان بروز نوسان، ابزارهای لازم برای مداخله و تنظیم بازار در دسترس باشد.

در چنین شرایطی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. استفاده از ذخایر تنظیم بازاری، کنترل دقیق قیمت‌ها در حلقه‌های مختلف زنجیره توزیع و جلوگیری از هرگونه اخلال در عرضه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ تعادل بازار کمک کند.

در کنار این موضوع، نقش رفتار مصرف‌کننده نیز در مدیریت شرایط بازار غیرقابل انکار است؛ چرا که پرهیز از خریدهای هیجانی و افزایش تقاضای غیرضروری می‌تواند به شکل مستقیم در کاهش فشار بر بازار مؤثر باشد.

در مجموع، بازار مرغ در فارس در نقطه‌ای قرار دارد که با اتکا به ظرفیت تولید داخلی، ذخایر موجود و سیاست‌های تنظیمی، امکان مدیریت نوسانات و حرکت به سمت ثبات پایدار وجود دارد؛ مسیری که تحقق آن نیازمند استمرار نظارت، تصمیم‌گیری به‌موقع و همراهی همه ارکان مرتبط با زنجیره تولید و توزیع است.

نظارت بر بازار مرغ تشدید شده است

مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش قیمت مرغ در بازار استان اظهار کرد: موضوع قیمت مرغ به صورت مستمر در حال رصد و پیگیری است و در همین راستا جلسات کارشناسی و تعیین قیمت نیز برگزار شده است.

وی با بیان اینکه برخی نوسانات قیمتی ناشی از شرایط عرضه و تقاضاست، افزود: در کنار وظیفه نظارتی، باید مراقب باشیم که تولید نیز آسیب نبیند و این دو موضوع باید به صورت هنرمندانه مدیریت شود.

معاون اقتصادی استاندار فارس ادامه داد: دستگاه‌های مسئول ابزارهای نظارتی لازم را در اختیار دارند و نظارت بر بازار به طور جدی انجام می‌شود تا برخی افراد تصور نکنند بازار بدون مراقبت رها شده است.

تشکیل ۴۰ پرونده احتکار در بازار فارس

گودرزی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان گفت: فعالان حوزه تولید و زنجیره‌های تأمین باید بدانند برکت کار در رضایت مردم است و در شرایط فعلی لازم است دسترسی آسان‌تر مردم به کالاها مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از مردم خواست از رفتارهای هیجانی و خریدهای غیرضروری پرهیز کنند و افزود: شرایط امروز، شرایط عادی نیست و برخی کالاها با دشواری‌های فراوان تأمین می‌شود، بنابراین مصرف‌گرایی و رفتارهای هیجانی می‌تواند نظام عرضه و تقاضا را دچار اختلال کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: طی دو ماه گذشته بیش از ۴۰ پرونده تخلف در حوزه بازار تشکیل شده و برخوردهای لازم در این زمینه انجام گرفته است.

گودرزی درباره اختلاف قیمت مرغ در فارس با برخی استان‌های جنوبی نیز گفت: قیمت مرغ در برخی استان‌ها حتی از فارس بالاتر است و در تهران نیز نرخ‌ها بیشتر از فارس گزارش شده است؛ بنابراین برخی ارقام مطرح‌شده درباره اختلاف شدید قیمت‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر و تأیید اصالت اطلاعات است.

ورود ذخایر دولتی مرغ به بازار فارس برای کنترل قیمت‌ها

احد بهجت‌حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عرضه مرغ منجمد تنظیم بازاری در سطح استان گفت: با توجه به شرایط بازار و در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان، توزیع این محصول از محل ذخایر دولتی آغاز شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را کمک به ثبات بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم عنوان کرد و افزود: هر زمان بازار نیازمند مداخله باشد، از ظرفیت ذخایر راهبردی برای تنظیم قیمت‌ها و تأمین نیاز شهروندان استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به نرخ مصوب این محصول گفت: مرغ منجمد تنظیم بازاری با قیمت هر کیلوگرم ۲۵۵ هزار تومان در مراکز عرضه توزیع می‌شود و قیمت تعیین‌شده مطابق نرخ ملی و مصوب است.

بازار مرغ با تزریق ذخایر تنظیم می‌شود

بهجت‌حقیقی با بیان اینکه تنظیم بازار تنها با قیمت‌گذاری دستوری محقق نمی‌شود، تصریح کرد: ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا مهم‌ترین عامل در کنترل قیمت‌هاست و مجموعه دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، اداره صمت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف در حوزه نظارت و مدیریت بازار همکاری دارند.

وی همچنین به جایگاه فارس در تأمین کالاهای اساسی کشور اشاره کرد و گفت: مدیریت مناسب ذخایر و توزیع هدفمند اقلام پروتئینی می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد آرامش بازار و دسترسی بهتر مردم به کالاهای مورد نیاز داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در پایان تأکید کرد: روند تولید مرغ در استان متناسب با نیاز بازار ادامه دارد و ذخایر موجود نیز به صورت مستمر مدیریت می‌شود تا در صورت بروز کاهش تولید یا نوسان بازار، امکان تنظیم سریع بازار فراهم باشد.