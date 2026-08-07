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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

امدادرسانی هلال احمر اصفهان به ۳۶ حادثه‌دیده در ۲۴ ساعت گذشته

امدادرسانی هلال احمر اصفهان به ۳۶ حادثه‌دیده در ۲۴ ساعت گذشته

اصفهان -مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان از امدادرسانی تیم‌های عملیاتی این جمعیت به ۳۶ حادثه‌دیده در ۱۵ عملیات امدادی طی شبانه‌روز گذشته خبر داد.

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ حادثه توسط تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان پوشش داده شد که در مجموع این حوادث، ۳۶ نفر دچار حادثه شدند.

وی افزود: از مجموع عملیات‌های انجام‌شده، ۸ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد فوریت‌های پزشکی و ۶ مورد نیز خدمات حضوری بوده است که توسط نیروهای امدادی به انجام رسید.

مؤمنی با اشاره به وضعیت مصدومان بیان کرد: در حوادث مذکور ۳۳ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۸ نفر برای طی مراحل درمانی به مراکز درمانی منتقل و ۸ نفر دیگر نیز در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها پایگاه‌های امداد و نجات استان شامل پایگاه‌های قرقچی میمه، علویجه نجف‌آباد، ابوزیدآباد آران و بیدگل، مهربین خمینی‌شهر، نوغان بویین‌میاندشت (۲ تیم)، چاله سیاه شاهین‌شهر، کردعلیا تیران و کرون، قودجان خوانسار، دزج دهاقان، مهیار شهرضا، دامنه فریدن، پلیس‌راه فلاورجان، مسجد شهدا کاشان و ترابیان بادرود مشارکت فعال داشتند.

کد مطلب 6910179

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