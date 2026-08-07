محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ حادثه توسط تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان پوشش داده شد که در مجموع این حوادث، ۳۶ نفر دچار حادثه شدند.

وی افزود: از مجموع عملیات‌های انجام‌شده، ۸ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد فوریت‌های پزشکی و ۶ مورد نیز خدمات حضوری بوده است که توسط نیروهای امدادی به انجام رسید.

مؤمنی با اشاره به وضعیت مصدومان بیان کرد: در حوادث مذکور ۳۳ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۸ نفر برای طی مراحل درمانی به مراکز درمانی منتقل و ۸ نفر دیگر نیز در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها پایگاه‌های امداد و نجات استان شامل پایگاه‌های قرقچی میمه، علویجه نجف‌آباد، ابوزیدآباد آران و بیدگل، مهربین خمینی‌شهر، نوغان بویین‌میاندشت (۲ تیم)، چاله سیاه شاهین‌شهر، کردعلیا تیران و کرون، قودجان خوانسار، دزج دهاقان، مهیار شهرضا، دامنه فریدن، پلیس‌راه فلاورجان، مسجد شهدا کاشان و ترابیان بادرود مشارکت فعال داشتند.