جام باشگاههای فوتسال آسیا به تقویم AFC بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال زمان برگزاری رقابت های جام باشگاههای فوتسال آسیا را اعلام کرد. بر این اساس، مسابقات از ۶ تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۷ (۱۵ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۶) به صورت متمرکز و در دو گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد.
در این دوره، قهرمان لیگهای کشورهای افغانستان، اندونزی، ایران، عراق، ژاپن، تایلند، ازبکستان و ویتنام که بر اساس ردهبندی جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ سهمیه حضور را به دست آوردهاند، به رقابت خواهند پرداخت. میزبان مسابقات هنوز از سوی AFC معرفی نشده است.
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