ایران، شریک راهبردی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر توسعه تجارت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک در نشست شورای بیندولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در شهر چولپونآتای جمهوری قرقیزستان برگزار شد، ضمن ابلاغ پیام دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طی ماههای گذشته هدف تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت در این جنگ، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان عالیترین مقام سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران، به همراه اعضای خانواده به شهادت رسیدند. همچنین، تعدادی از مقامات سیاسی و نظامی و هزاران غیرنظامی از جمله ۱۶۸ دانشآموز بیگناه مدرسه میناب در اقدامی جنایتکارانه قتلعام شدند.
وی ادامه داد: حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و بمباران زیرساختهای شهری و غیرنظامی، آموزشی، درمانی و داروئی از جمله بمباران هدفمند و عامدانه زیرساختهای حیاتی حمل و نقلی، انرژی و صنعتی و تخریب آنها نه تنها جنایت جنگی علیه مردم ایران بود، بلکه باعث اختلال در تولید، صادرات و ناامن شدن کریدورهای ترانزیتی و مسیرهای انتقال کالا و انرژی در کل منطقه شده است. این کریدورها بهعنوان شریانهای حیاتی منطقه عمل میکنند و نقش کلیدی در تسهیل تجارت و توسعه و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش فقر و شکاف طبقاتی و افزایش ثبات سیاسی کشورها ایفا میکنند.
اتابک بیان کرد: شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شد، صرفاً یک تهدید علیه امنیت ملی یک کشور نبود، بلکه چالشی علیه اصول بنیادینی بود که نظام حقوقی بینالمللی بر پایه آنها استوار است. از این رو، دفاع از این اصول، صرفاً دفاع از جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه دفاع از امنیت دسته جمعی، ثبات منطقهای و اعتبار حقوق بینالملل است. با این حال، ملت بزرگ ایران با شجاعت و استقامت بینظیر در مقابل هجوم تجاوزکارانه دشمنان و برخی توطئهها، با سرافرازی از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع کرده، امروز بزرگوارانه به دنبال پایان جنگ و ناامنی در کل منطقه از طریق دیپلماسی و راهحلهای شرافتمندانه است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به سازوکارها و چارچوبهای همکاری چندجانبه منطقهای که توسط کشورهای منطقه و بدون وابستگی به قدرتهای فرامنطقهای شکل میگیرد، باور دارد گفت: همگرایی اقتصادی و همکاریهای بلندمدت منطقهای کلید رشد پایدار و رفاه مشترک کشورهای منطقه است. وی عنوان کرد: تلاش ما همواره بر این است که عضو و شریکی مؤثر و قابل اتکا در ترتیبات و بلوکهای منطقهای باشیم. حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در ترتیباتی همچون سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بریکس، سازمان همکاریهای اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (D-8)، مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD، اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا - IORA) و سازمان همکاری شانگهای شاهدی بر این مدعا است.
وزیر صمت تاکید کرد: بیتردید، در این بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا جایگاه ویژهای در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دارد و موافقتنامه تجارت آزاد فیمابین و کسب موقعیت ناظر در این اتحادیه، نشانهای از اراده طرفین برای همکاری مؤثر و مولد در فعالیتهای این نهاد مهم اقتصادی در این پهنه جغرافیایی میباشد. حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در عالیترین نشستهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان دهنده عزم و اراده ما در گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی فیمابین با هر پنج عضو اتحادیه و اعضای ناظر است.
وی با اشاره به حضور ایران در نشستهای سران و شورای بین دولتی (نشست نخست وزیران) اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور گفت: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در همکاری با کمیسیون اقتصادی اوراسیا، دومین کمیته مشترک و همچنین دومین نشست کارگروه بررسی موانع فنی در تجارت (ذیل بند ۱۰ ماده ۴.۷ موافقتنامه) را در تهران برگزار خواهند کرد و آخرین وضعیت اجرای موافقتنامه و چالشهای موجود را بررسی خواهند کرد.
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