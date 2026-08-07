امام جمعه بوشهر: خط مقاومت نباید دچار انشقاق شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر با اشاره به راهبردهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مقابله با تهدیدهای دشمن اظهار کرد: یکی از شیوههای دشمن در کنار تهاجم نظامی، تهاجم نرم و غیرنظامی از درون است و ایجاد اختلاف و قرار دادن جریانهای داخلی در برابر یکدیگر از مهمترین ابزارهای این تهاجم محسوب میشود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر افزود: دشمن تلاش میکند نگاه و انگشت اشاره افراد و جریانهای داخل کشور را به جای دشمن خارجی، به سمت یکدیگر ببرد تا جبهه داخلی دچار اختلاف و فرسایش شود.
وی با تأکید بر اینکه خط مقاومت نباید دچار انشقاق شود، بیان کرد: همه مقامها، جریانها و شعارها باید متوجه دشمن باشد و در این شرایط نباید اجازه داد اختلافات داخلی موجب تضعیف جبهه مقاومت شود.
اعتماد به آمریکا عقلانی نیست
امام جمعه بوشهر با اشاره به سابقه رفتار آمریکا در عرصه بینالمللی گفت: نظام سیاسی آمریکا بر پایه چپاول، تجاوز، فریب و سلطه بر دیگر کشورها شکل گرفته و حتی کشورهای به ظاهر دوست این کشور نیز از رفتار آمریکا در امان نبودهاند.
صفایی بوشهری با بیان اینکه آمریکا در بسیاری از توافقات به تعهدات خود پایبند نمانده است، ادامه داد: تجربه برجام و سایر موارد نشان میدهد که نمیتوان به آمریکا اعتماد کرد و اتکا به وعدههای این کشور از نظر سیاسی و عقلانی قابل دفاع نیست.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با مدیریت، هوشیاری و اتکا به توان داخلی در برابر فشارهای دشمن مقاومت کند و این مقاومت باید در عرصههای نظامی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دنبال شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت داخلی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به پیروزی، علاوه بر قدرت نظامی، باید قدرت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور نیز تقویت شود و مردم و مسئولان در این مسیر همکاری و همدلی داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن گفت: در عرصه فرهنگی باید با جریانهایی که موجب ترویج فساد و فحشا میشوند برخورد مناسب صورت گیرد و در عرصه سیاسی نیز باید نسبت به فعالیتهایی که موجب تضعیف نظام و ایجاد اختلاف در جامعه میشود، هوشیار بود.
صفایی بوشهری با اشاره به تحولات منطقه و ضرورت حفظ بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن باید بداند هرگونه تعرض به ایران با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد و ملت ایران اجازه نخواهد داد امنیت کشور و منافع ملی مورد تهدید قرار گیرد.
تقدیر از جهاد دانشگاهی، خبرنگاران و خادمان اربعین
امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات جهاد دانشگاهی در استان بوشهر قدردانی کرد و گفت: جهاد دانشگاهی نهادی ارزشمند، دانشبنیان و جهادگر است که خدمات قابل توجهی در استان ارائه کرده و لازم است مسئولان توجه ویژهای به ظرفیتهای این نهاد داشته باشند.
وی همچنین با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه اظهار کرد: اصحاب رسانه مسئولیت مهمی در شرایط کنونی بر عهده دارند و رسانهها باید با تمام توان در خدمت نظام و منافع ملی باشند و در برابر جریانهای تبلیغاتی و عملیات روانی دشمن نقشآفرینی کنند.
صفایی بوشهری همچنین از برگزارکنندگان و خادمان مراسم اربعین حسینی در کشور و استان بوشهر تقدیر کرد و گفت: خدمات صادقانه خادمان زائران اباعبدالله الحسین(ع) جلوهای از فرهنگ ایثار، خدمت و محبت حسینی است و باید از این تلاشها قدردانی شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان با اشاره به فرارسیدن ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، بر ضرورت توجه به سیره و معارف اهلبیت(ع) تأکید کرد و گفت: تاریخ اهلبیت(ع) سرشار از جلوههای عمیق معرفت، صبر، ایثار و محبت الهی است و باید این معارف به نسلهای آینده منتقل شود.
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