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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

گاز مشترکان بخشی از بجنورد به مدت ۱۴ ساعت قطع می‌شود

گاز مشترکان بخشی از بجنورد به مدت ۱۴ ساعت قطع می‌شود

بجنورد- شرکت گاز خراسان شمالی اعلام کرد جریان گاز برخی از مناطق شهر بجنورد به دلیل جابه‌جایی شبکه گاز، روز شنبه ۱۷ مرداد از ساعت ۶ تا ۲۰ قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز خراسان شمالی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای عملیات جابه‌جایی شبکه گاز، جریان گاز مشترکان برخی از مناطق شهر بجنورد از ساعت ۶ تا ۲۰ روز شنبه ۱۷ مردادماه قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، محدوده‌های بلوار معلم، خیابان صدا و سیما تا انتها، مجتمع‌های ۶۳ واحدی پتروشیمی و مجتمع هماگ مشمول این قطعی هستند.

شرکت گاز از مشترکان خواسته است در مدت زمان قطع گاز، تمامی شیرهای وسایل گازسوز را بسته نگه دارند و برای برقراری مجدد جریان گاز، ضمن حضور در منزل، همکاری لازم را با مأموران اداره گاز شهرستان بجنورد داشته باشند.

کد مطلب 6910244

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