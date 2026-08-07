به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز خراسان شمالی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای عملیات جابه‌جایی شبکه گاز، جریان گاز مشترکان برخی از مناطق شهر بجنورد از ساعت ۶ تا ۲۰ روز شنبه ۱۷ مردادماه قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، محدوده‌های بلوار معلم، خیابان صدا و سیما تا انتها، مجتمع‌های ۶۳ واحدی پتروشیمی و مجتمع هماگ مشمول این قطعی هستند.

شرکت گاز از مشترکان خواسته است در مدت زمان قطع گاز، تمامی شیرهای وسایل گازسوز را بسته نگه دارند و برای برقراری مجدد جریان گاز، ضمن حضور در منزل، همکاری لازم را با مأموران اداره گاز شهرستان بجنورد داشته باشند.