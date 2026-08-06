به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهی‌راد صبح پنجشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار، با تشریح عملکرد کمیته امداد خراسان شمالی اظهار کرد: در حوزه تحصیلی هیچ دانش‌آموزی از حمایت‌های این نهاد محروم نمانده و تمامی دانش‌آموزان تحت پوشش، لوازم‌التحریر دریافت کرده‌اند.

وی افزود: ۷۴ نفر از دانش‌آموزان و مددجویان تحت حمایت در کنکور سراسری پذیرفته شده‌اند و همچنین استان موفق به کسب رتبه دوم کشوری در مسابقات قرآن شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن گفت: سال گذشته ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان پرداخت شد و این رقم در سال جاری به ۱۱۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

الهی‌راد ادامه داد: پیگیری برای ساخت مسکن مددجویان در روستاها در حال انجام است و در شهرها نیز پروژه‌های مناسبی در دست اجراست، به‌طوری که هم‌اکنون در شهرستان شیروان ۸۰ مددجو در آستانه خانه‌دار شدن هستند.

وی با اشاره به خدمات زیربنایی این نهاد افزود: سال گذشته با اختصاص ۱۳۷ میلیارد ریال اعتبار و همکاری شرکت گاز، عملیات لوله‌کشی گاز رایگان برای ۶۹۶ خانوار مددجو در استان انجام شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: امسال ۸۶۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در استان اختصاص یافته و ایجاد ۳ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی هدف‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه رویکرد کمیته امداد حرکت به سمت اشتغال پایدار است، افزود: ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی از جمله مشاغل نوینی است که مورد حمایت قرار گرفته و در حوزه نوغانداری نیز برنامه‌هایی برای افزایش فرصت‌های شغلی در دست اجراست.

الهی‌راد با اشاره به خدمات حمایتی در حوزه ازدواج گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۸۷ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت اهدا شده و در حال حاضر هیچ متقاضی در نوبت دریافت جهیزیه قرار ندارد.

وی همچنین به مشارکت‌های مردمی و صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت اشاره کرد و افزود: در مجموع ۵ هزار و ۹۶۶ فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش ۱۸۳ میلیارد تومان در استان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره بر تداوم خدمات حمایتی و توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش تأکید کرد و گفت: هدف اصلی این نهاد، ایجاد زمینه خودکفایی و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان از طریق توسعه اشتغال، مسکن و خدمات حمایتی است.

مجید الهی‌راد با اشاره به نقش مؤثر رسانه‌ها در معرفی فعالیت‌های خدمت‌رسانی اظهار کرد: خبرگزاری مهر خراسان شمالی همواره با رویکردی حرفه‌ای، منصفانه و مسئولانه در انعکاس خدمات کمیته امداد و انتشار اخبار امیدآفرین، همراه این نهاد بوده است.

وی افزود: این رسانه نقش مؤثری در معرفی اقدامات انجام‌شده در حوزه توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت، توسعه اشتغال، مسکن و سایر خدمات کمیته امداد ایفا کرده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیران، خبرنگاران و عوامل خبرگزاری مهر گفت: اصحاب رسانه با اطلاع‌رسانی دقیق و متعهدانه، زمینه افزایش آگاهی عمومی و تقویت امید در جامعه را فراهم می‌کنند.

الهی‌راد در پایان با تبریک روز خبرنگار، بر تداوم همکاری و تعامل سازنده با رسانه‌های استان در مسیر انعکاس خدمات و دستاوردهای حوزه محرومیت‌زدایی تأکید کرد.